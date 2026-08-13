Înotătorul român a evoluat în seria a noua a calificărilor, pe care a câștigat-o fără emoții, oprind cronometrul la timpul de 1:46.06. Cu această performanță, Popovici s-a calificat în penultimul act al competiției cu al patrulea timp per total din serii, gestionându-și resursele pentru fazele decisive.

Lupta pentru un loc în marea finală continuă chiar în această seară. Semifinalele probei de 200 de metri liber sunt programate joi, de la ora 19.41, oră la care campionul român va intra din nou în bazinul de la Paris.

România a avut un reprezentant și în seria a patra a aceleiași probe. Eric-Ștefan Andrieș a încheiat cursa pe locul al treilea, înregistrând timpul de 1:49.27. Din păcate, rezultatul a fost insuficient pentru pătrunderea în semifinale, clasându-l pe sportivul român pe locul 49 în ierarhia generală a seriilor.

Evoluția de joi confirmă forma excelentă pe care David Popovici o traversează la această ediție a Europenelor. Miercuri seară, înotătorul în vârstă de 21 de ani a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba de 100 de metri liber, aducând prima medalie de aur pentru delegația României la Paris.

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