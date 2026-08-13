CNA a cerut TikTok să șteargă 90 de clipuri cu „Ambulanța neagră”

Consiliul Național al Audiovizualului s-a reunit marți, 11 august, pentru a analiza zeci de sesizări referitoare la mesajele audiovizuale care aveau ca temă „ambulanța neagră” sau „salvarea neagră”. În cadrul ședinței, membrii CNA au examinat 90 de clipuri care rostogoleau în mediul online falsul mit al ambulanței care ar răpi copii.

În urma analizei, Consiliul a decis, cu unanimitate de voturi, să ceară reprezentanților TikTok să intervină ferm împotriva acestui conținut considerat ilegal și periculos pentru siguranța publică. Răspunsul a venit rapid: miercuri, 12 august, platforma a anunțat CNA că a eliminat clipurile reclamate, a blocat complet hashtag-ul #ambulantaneagra și că monitorizează în continuare spațiul virtual pentru a opri apariția unor mesaje similare. În prezent, subiectul nu mai întoarce rezultate la căutările din aplicație.

Fake news-ul care a generat vărsare de sânge

Decizia autorităților de a tăia din rădăcini răspândirea acestui fake news vine în urma unui incident deosebit de grav, petrecut recent în comuna Recea-Cristur din județul Cluj. O ambulanță care venea de la o intervenție și transporta un pacient a fost blocată în trafic de un autoturism din care au coborât mai mulți indivizi înarmați cu bâte și topoare.

Agresorii au lovit autospeciala și au spart parbrizul cu pietre, strigând că este vorba despre „ambulanța neagră care fură copii”. În urma atacului brutal, șoferul autosanitarei a fost grav rănit la ochi de cioburile de sticlă zburate din parbriz. El a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență, având corneea afectată, iar medicii estimează o perioadă de recuperare de cel puțin trei luni. În urma anchetei, polițiștii clujeni au reținut trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, acuzați de distrugere, lovire și tulburarea liniștii publice.

Raed Arafat, reacție după cazul de la Cluj: „O minciună a pus un pacient în pericol”

Consecințele directe ale dezinformării de pe TikTok au stârnit reacții puternice la nivel înalt. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a atras atenția că o simplă minciună distribuită pe rețelele sociale s-a transformat într-un real pericol, trimițând un salvator pe masa de operație și punând în pericol viața unui pacient real. Oficialul a subliniat că violența împotriva personalului medical este inacceptabilă și a cerut ca fenomenul dezinformării să fie tratat cu maximă seriozitate de către autorități, dar și de marile platforme digitale.

În acest context, CNA a transmis un apel public ferm către toți românii. Reprezentanții instituției încurajează utilizatorii de internet să acorde o atenție sporită informațiilor pe care aleg să le redistribuie și să se informeze exclusiv din surse oficiale și competente, pentru a nu deveni complici, fără voie, la propagarea panicii și a violențelor în societate.

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