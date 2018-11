Draftul rezoluţiei privind statul de drept în România. Parlamentul European, profund îngrijorat

Proiectul de rezoluție a fost convenit de reprezentanții grupurilor politice din comisia de justiție și libertăți a Parlamentului European (Comisia LIBE).

În plus, Legislativul UE condamnă intervenția violentă și disproporționată a forțelor de poliție în timpul protestelor de la București din august 2018.

Liderii grupurilor politice din Parlamentul European vor discuta joi, 8 noiembrie, despre această rezoluție. Dacă va exista un acord, ea va fi votată pe 14 noiembrie în plenul Parlamentului European.

Draftul integral al Rezoluției:

