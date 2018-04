Când se va retrage de pe scenă Alexandru Arșinel? Actorul a mărturisit că nu intenționează să facă în curând acest lucru.

Actorul a trecut prin mai multe cumpene în ultimii ani.

A suferit un transplant de rinichi și nu mai puțin de cinci operații la coloană. Recent, a făcut și un infarct, care era să-l coste viața. Cu toate acestea, el trage și acum, ca-n tinerețe, la repetiții, spectacole, și în buna manageriere a teatrului ”Constantin Tănase”, pe care-l conduce de câțiva ani ani. Periodic apar zvonuri că are de gând să renunțe la jobul solicitant și să-ți trăiască liniștit bătrânețea. Când se va retrage de pe scenă Alexandru Arșinel? Ei bine, chiar dacă are 78 de ani și a avut mai multe probleme de sănătate, actorul nu are de gând să o facă prea curând.

”Am tot timpul spectacole, repetiții. Când nu am să mai pot face asta, o sa mă retrag. Nu vreau însă să mă agăț de această idee că te descurajează. E bine să-ți păstrezi optimismul”, a mărturisit acesta pentru Libertatea.

Rămâne manager până în 2019

În ceea ce privește conducerea teatrului ”Constantin Tănase”, acesta a dat detalii despre contractul pe care-l are. El va rămâne la cârma instituției cel puțin până în 2019.

”Contractul cu primăria este până în 2019. Apoi se va da iar concurs și voi primi și un calificativ care să-mi permită sau nu să mai rămân”, a adăugat acesta.

Cât despre problemele de sănătate cu care se confruntă, Arșinel a spus:

”Mă simt bine. Sunt sub medicamentație, sub control la spital. Dar ultimele analize au ieșit foarte bine”.

Altfel, Alexandru Arșinel are interzis la șofat, dar ignoră sfatul medicilor.

