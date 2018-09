Firea afirmă că nu îl crede pe Liviu Dragnea când spune că nu o spionează, mai ales că au fost persoane care au vizitat-o la Primăria Capitalei, pentru diverse probleme, și ulterior au fost întrebate de liderul PSD sau consilieri ai acestuia ce anume au căutat la ea.

În plus, Firea a dezvăluit că a fost urmărită chiar în urmă cu o zi, când a mers cu copiii la un loc de joacă.

„Ieri am fost cu mașina cu copiii la un loc de joacă. Ne-a urmărit o mașină. Soțul meu a schimbat direcția, am fost preluați de altă mașină. Suntem supravegheați, dar nu cred că trebuie să-mi pese, nu am nimic de ascuns', a spus ea.

Liviu Dragnea, spunea, duminică, că nu a spionat-o pe Gabriela Firea, pentru că 'nu are un serviciu de spionaj'.

Eu nu pot să spionez pe nimeni, pentru că n-am serviciul propriu de spionaj, n-am informații, n-am serviciul propriu nici eu, nici partidul; astea sunt prostii’, a spus președintele PSD.

Firea a lansat, miercuri seară, un nou atac la Dragnea: „Mă spionează, inclusiv la sediul Primăriei Capitalei, unde are loc un filaj„, a spus vicepreședintele PSD, la Antena 3.

Ea a precizat că liderul PSD dorește să știe cu ce persoane se întâlnește și a dat de înțeles că cea care o spionează ar putea fi chiar ministrul de Interne, Carmen Dan.