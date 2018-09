Femeia povestește că a început să-și depileze părul încă de când era o adolescentă, după ce a simțit o presiune socială. Ea a văzut eliminarea părului nedorit drept o cale de a deveni mai atractivă și se gândea că dacă o femeie își lasă corpul plin de păr arată că este „neîngrijită”. Însă acum și-a schimbat părerea.

„Simțeam o mare presiune pentru a mă depila. Atunci foloseam diferite metode pentru a elimina părul. Acestea îmi provocau dureri, inflamații și iritații. Erau scumpe și dura mult până când ajungeam la rezultatul dorit, iar părul creștea repede înapoi. Niciodată nu m-am simțit comod folosind acele metode, însă le consideram necesare atunci”, spune femeia.

După ce a văzut alte femeie care au renunțat la depilare, Kaya a decis să urmeze și ea acest trend. A primit susținere din partea soțului ei, Misha, și a mamei sale, Sylwia, care și ea s-a decis să-și lase părul să crească natural.

„Atunci când am vorbit cu soțul meu despre faptul că nu vreau să mă mai depilez, am aflat că acest aspect nu este important pentru el. Mi-a spus că se întreba de mult de ce îmi elimin părul dacă am probleme cu pielea după. Până la urmă, părul este mult mai atractiv decât pielea inflamată”, a susținut femeia, potrivit Metro.

Într-un final, ea le recomandă femeilor care simt un disconfort atunci când se depilează să renunțe la eliminarea părului.

FOTO: NORTH FOTO