Royal Pop, noul ceas lansat de Swatch cu Audemars Piguet

Swatch a anunțat oficial colaborarea cu Audemars Piguet după mai multe zile în care internetul a fost plin de zvonuri. Chiar compania a alimentat curiozitatea prin clipuri misterioase publicate pe rețelele sociale, Royal Pop va apărea sâmbătă, 16 mai.

Introducing Audemars Piguet x Swatch, a disruptive collaboration that fuses joyful boldness and positive provocation with the art of haute horlogerie. Stay tuned! #RoyalPop https://t.co/FuAWwOjGxl pic.twitter.com/xxOagVPT4r — Swatch (@Swatch) May 8, 2026

Potrivit Blick, modelul este văzut ca o versiune mai accesibilă a Royal Oak, ceasul legendar produs de Audemars Piguet. Royal Oak este unul dintre cele mai râvnite modele din lumea ceasurilor de lux, iar unele variante se vând pe piața secundară la prețuri mai mari decât cele de listă.

Royal Pop, noul ceas pregătit de Swatch, apare într-o imagine de prezentare cu mai multe variante de culoare și cu detalii tehnice. Modelul are carcasă octogonală, brățară din silicon și un design inspirat de silueta celebrului Royal Oak de la Audemars Piguet. Foto: @watch_tsar / X

Pentru mulți pasionați, Royal Oak este aproape imposibil de obținut. Unele modele ajung la sume de șase cifre, iar cererea este foarte mare.

Magazinele se pregătesc deja pentru aglomerație

Lansarea Royal Pop ar putea aduce din nou cozi mari la magazinele Swatch. Blick scrie că boutique-ul Swatch de pe Bahnhofstrasse, celebra stradă comercială din Zurich, a chemat deja agenți de securitate pentru ziua lansării. Măsura arată că brandul se așteaptă la un interes mare din partea cumpărătorilor.

Swatch a mai trecut printr-un astfel de moment în 2022, când a lansat MoonSwatch, ceasul făcut împreună cu Omega. Atunci, fanii au stat la cozi în mai multe țări pentru un model care costa în jur de 300 de franci elvețieni și care era inspirat de celebrul Omega Speedmaster.

MoonSwatch a devenit rapid un fenomen. Ceasul s-a vândut masiv, iar multe modele au ajuns apoi pe internet la prețuri mai mari.

De ce colaborarea este surprinzătoare

Noua colaborare este și mai interesantă pentru piața ceasurilor, pentru că Audemars Piguet nu face parte din Swatch Group. În cazul MoonSwatch, Omega era deja în aceeași familie cu Swatch. De data aceasta, Swatch lucrează cu un brand independent și cu un nume uriaș din zona ceasurilor de lux.

Colecția Royal Pop, lansată de Swatch în colaborare cu Audemars Piguet, include șapte modele colorate, inspirate de celebrul Royal Oak. Ceasurile apar în nuanțe de bej, negru, bleu, verde mentă, roz piersică, lavandă și alb. Foto: 8lazing / X

Audemars Piguet este unul dintre cei mai importanți producători elvețieni de ceasuri, iar Royal Oak este modelul său simbol. Tocmai de aceea, Royal Pop are șanse să atragă nu doar cumpărătorii obișnuiți de Swatch, ci și colecționarii și fanii ceasurilor scumpe.

Royal Pop, noul model ieftin, dar de lux

Swatch nu a anunțat încă toate detaliile despre noul model. Nu se știe oficial prețul, nu se știe câte variante vor fi lansate și nici în ce magazine va fi disponibil ceasul. Numele Royal Pop sugerează însă direcția aleasă: „Royal” trimite la Royal Oak, iar „Pop” la stilul colorat și accesibil al Swatch.

Blick scrie că noul ceas ar trebui să ducă mai departe succesul MoonSwatch. Diferența este că, de această dată, inspirația vine de la un model și mai greu de prins pentru publicul larg. Royal Pop este combinația dintre un ceas de lux cunoscut în toată lumea, transformat într-o variantă mai ieftină și lansat ca produs de masă, dar cu aer de colecție.

