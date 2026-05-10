Angajații au crezut inițial că este o farsă

Potrivit Wall Street Journal, Walker a impus o singură condiție înainte de semnarea tranzacției cu gigantul Eaton: 15% din suma obținută din vânzare să ajungă la angajați.

„Ni s-a părut corect să punem aproape 250 de milioane de dolari în mâinile angajaților”, a declarat acesta.

În medie, angajații au primit 443.000 de dolari.

Momentul în care bonusurile au fost anunțate a provocat reacții emoționante în companie. Unii angajați au izbucnit în lacrimi, în timp ce alții au crezut că este vorba despre o glumă.

Un angajat a întrebat dacă sunt în funcțiune camere ascunse.

„A fost ireal, ca și cum le-ai fi spus oamenilor că au câștigat la loterie. A fost un șoc absolut”, a spus Moreno, care a ajutat la distribuirea bonusurilor.

Plățile au început în luna iunie și vor fi distribuite pe o perioadă de cinci ani, în cadrul unei clauze de retenție care îi obligă pe angajați să rămână în companie pentru a încasa integral bonusurile.

Angajații cu vârsta peste 65 de ani au fost exceptați, astfel încât să se poată pensiona imediat.

Întrebat de ce a ales să ofere tocmai 15% din suma obținută, Walker a răspuns simplu: „Este mai mult de 10%”.

Povestea companiei

Fibrebond Corp a fost fondată în 1982 de Claud Walker, tatăl lui Graham Walker, și produce structuri pentru echipamente electrice și infrastructură energetică.

Compania a trecut însă prin momente extrem de dificile. În 1998, fabrica principală a ars complet, iar prăbușirea industriei dot-com a redus dramatic comenzile. Numărul angajaților a scăzut de la aproape 900 la aproximativ 320.

Cu toate acestea, familia Walker a continuat să plătească salariile chiar și în cele mai grele perioade, gest care a creat o loialitate puternică în rândul angajaților.

Redresarea companiei a venit după o investiție de 150 de milioane de dolari în infrastructura pentru centre de date și echipamente energetice.

Explozia serviciilor cloud în perioada pandemiei și dezvoltarea inteligenței artificiale au dus la o creștere spectaculoasă a vânzărilor, cu aproape 400% în cinci ani.

Vieți schimbate de bonusurile uriașe

Pentru mulți angajați, bonusurile au însemnat o schimbare radicală de viață.

Lesia Key, care lucrează în companie din 1995 și câștiga la început 5,35 de dolari pe oră, și-a achitat ipoteca și și-a deschis propriul butic de haine.

„Înainte, trăiam de la o zi la alta. Acum, pot trăi”, a spus femeia.

Hong Blackwell, în vârstă de 67 de ani, s-a pensionat și i-a cumpărat soțului ei o Toyota Tacoma, în timp ce directorul de dezvoltare Hector Moreno și-a dus 25 de membri ai familiei într-o vacanță la Cancún.

După finalizarea tranzacției, Graham Walker s-a retras din funcția de CEO pe 31 decembrie 2025. Chiar și după distribuirea bonusurilor către angajați, familia sa a rămas cu peste un miliard de dolari din vânzarea companiei.

