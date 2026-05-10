Angajații au crezut inițial că este o farsă

Potrivit Wall Street Journal, Walker a impus o singură condiție înainte de semnarea tranzacției cu gigantul Eaton: 15% din suma obținută din vânzare să ajungă la angajați.

„Ni s-a părut corect să punem aproape 250 de milioane de dolari în mâinile angajaților”, a declarat acesta.

În medie, angajații au primit 443.000 de dolari.

Momentul în care bonusurile au fost anunțate a provocat reacții emoționante în companie. Unii angajați au izbucnit în lacrimi, în timp ce alții au crezut că este vorba despre o glumă.

Un angajat a întrebat dacă sunt în funcțiune camere ascunse.

„A fost ireal, ca și cum le-ai fi spus oamenilor că au câștigat la loterie. A fost un șoc absolut”, a spus Moreno, care a ajutat la distribuirea bonusurilor.  

Plățile au început în luna iunie și vor fi distribuite pe o perioadă de cinci ani, în cadrul unei clauze de retenție care îi obligă pe angajați să rămână în companie pentru a încasa integral bonusurile.

Angajații cu vârsta peste 65 de ani au fost exceptați, astfel încât să se poată pensiona imediat.

Întrebat de ce a ales să ofere tocmai 15% din suma obținută, Walker a răspuns simplu: „Este mai mult de 10%”.

Povestea companiei

Fibrebond Corp a fost fondată în 1982 de Claud Walker, tatăl lui Graham Walker, și produce structuri pentru echipamente electrice și infrastructură energetică.

Compania a trecut însă prin momente extrem de dificile. În 1998, fabrica principală a ars complet, iar prăbușirea industriei dot-com a redus dramatic comenzile. Numărul angajaților a scăzut de la aproape 900 la aproximativ 320.

Cu toate acestea, familia Walker a continuat să plătească salariile chiar și în cele mai grele perioade, gest care a creat o loialitate puternică în rândul angajaților.

Redresarea companiei a venit după o investiție de 150 de milioane de dolari în infrastructura pentru centre de date și echipamente energetice. 

Explozia serviciilor cloud în perioada pandemiei și dezvoltarea inteligenței artificiale au dus la o creștere spectaculoasă a vânzărilor, cu aproape 400% în cinci ani.

Vieți schimbate de bonusurile uriașe

Pentru mulți angajați, bonusurile au însemnat o schimbare radicală de viață.

Lesia Key, care lucrează în companie din 1995 și câștiga la început 5,35 de dolari pe oră, și-a achitat ipoteca și și-a deschis propriul butic de haine.

„Înainte, trăiam de la o zi la alta. Acum, pot trăi”, a spus femeia.

 
 @a.keys.promise.bou 
Why not Homer.
 ♬ original sound - A Key's Promise Boutique

Hong Blackwell, în vârstă de 67 de ani, s-a pensionat și i-a cumpărat soțului ei o Toyota Tacoma, în timp ce directorul de dezvoltare Hector Moreno și-a dus 25 de membri ai familiei într-o vacanță la Cancún.

După finalizarea tranzacției, Graham Walker s-a retras din funcția de CEO pe 31 decembrie 2025. Chiar și după distribuirea bonusurilor către angajați, familia sa a rămas cu peste un miliard de dolari din vânzarea companiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pensionarii ar putea primi mii de lei înapoi după ce taxa de 10% pe pensiile mai mari de 3.000 de lei a ajuns la CCR
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Dosar penal pentru cruzimea unui bărbat care și-a forțat câinele să stea sub apă până la epuizare. Martorii l-au salvat
Știri România 15:05
Dosar penal pentru cruzimea unui bărbat care și-a forțat câinele să stea sub apă până la epuizare. Martorii l-au salvat
Un șofer bulgar a fost prins cu peste 1.000 de pachete de țigări ascunse în mașină, la Calafat. Unde le-au găsit polițiștii
Știri România 14:59
Un șofer bulgar a fost prins cu peste 1.000 de pachete de țigări ascunse în mașină, la Calafat. Unde le-au găsit polițiștii
Parteneri
De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
Adevarul.ro
De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
“Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
Fanatik.ro
“Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum au apărut Mihai Morar și Daniel Buzdugan alături de soțiile și fetele lor. „Toți acești 4 prunci împlinesc 18 ani anul ăsta”
Stiri Mondene 14:07
Cum au apărut Mihai Morar și Daniel Buzdugan alături de soțiile și fetele lor. „Toți acești 4 prunci împlinesc 18 ani anul ăsta”
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Stiri Mondene 13:05
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
ObservatorNews.ro
Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax.ro
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax.ro
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Ultimul mesaj postat de Ioan Isaiu înainte să moară: ,,Urmează o injecție”
KanalD.ro
Ultimul mesaj postat de Ioan Isaiu înainte să moară: ,,Urmează o injecție”

Politic

Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Politică 15:08
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Oana Gheorghiu, acuzată că a contribuit la pierderea a 200.000.000 de euro din PNRR „pe care îi plânge”. Fostul secretar general al Guvernului spune că există dovezi
Politică 13:52
Oana Gheorghiu, acuzată că a contribuit la pierderea a 200.000.000 de euro din PNRR „pe care îi plânge”. Fostul secretar general al Guvernului spune că există dovezi
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am înțeles!”. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am înțeles!”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea