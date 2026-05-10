Deși prima instanță a dat dovadă de clemență, Curtea de Apel Oradea a anulat decizia și l-a condamnat definitiv la închisoare cu executare, sancționând pericolul public și istoricul său rutier.

Prima instanță: clemență pentru „băiatul de treabă”

Incidentul a avut loc în urmă cu trei ani, când tânărul a fost oprit în miez de noapte pe Drumul Național 76 (DN 76). Testele au scos la iveală o alcoolemie extrem de ridicată: 2,31 g/l alcool pur în sânge.

În ciuda gravității faptei, Judecătoria Beiuș i-a aplicat inițial doar o sancțiune blândă, sub forma unei amenzi penale.

Pentru a justifica această decizie, judecătorii au conturat portretul unui cetățean model, reținând următoarele circumstanțe atenuante: are un loc de muncă stabil, își îngrijește mama bolnavă și este, conform motivării oficiale a instanței, „bine caracterizat inclusiv de primarul localității”.

Răsturnare de situație la Curtea de Apel Oradea

Decizia blândă de la Beiuș nu a rămas însă definitivă. Procurorii au făcut apel, considerând că pedeapsa nu reflectă deloc pericolul social al faptei.

Dosarul a ajuns pe masa magistraților de la Curtea de Apel Oradea, care au avut o cu totul altă perspectivă asupra cazului.

Aceștia au ignorat „nota de bună purtare” oferită de edilul din Nucet și s-au concentrat pe circumstanțele obiective și agravante.

Conducerea pe un drum național, pe timp de noapte, cu o alcoolemie care depășește cu mult limitele legale.

De asemenea, șoferul nu era la prima abatere, figurând cu o condamnare anterioară tot pentru infracțiuni la regimul rutier (recidivă).

În aceste condiții, magistrații orădeni au subliniat că elementele favorabile din viața personală a inculpatului nu pot anula și nici diminua „pericolul concret” pe care acesta l-a creat în trafic.

În consecință, sentința a fost modificată radical, iar „băiatul bun” recomandat de primar a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare.

