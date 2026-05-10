Deși prima instanță a dat dovadă de clemență, Curtea de Apel Oradea a anulat decizia și l-a condamnat definitiv la închisoare cu executare, sancționând pericolul public și istoricul său rutier.

Prima instanță: clemență pentru „băiatul de treabă”

Incidentul a avut loc în urmă cu trei ani, când tânărul a fost oprit în miez de noapte pe Drumul Național 76 (DN 76). Testele au scos la iveală o alcoolemie extrem de ridicată: 2,31 g/l alcool pur în sânge.

În ciuda gravității faptei, Judecătoria Beiuș i-a aplicat inițial doar o sancțiune blândă, sub forma unei amenzi penale.

Pentru a justifica această decizie, judecătorii au conturat portretul unui cetățean model, reținând următoarele circumstanțe atenuante: are un loc de muncă stabil, își îngrijește mama bolnavă și este, conform motivării oficiale a instanței, „bine caracterizat inclusiv de primarul localității”.

Răsturnare de situație la Curtea de Apel Oradea

Decizia blândă de la Beiuș nu a rămas însă definitivă. Procurorii au făcut apel, considerând că pedeapsa nu reflectă deloc pericolul social al faptei.

Dosarul a ajuns pe masa magistraților de la Curtea de Apel Oradea, care au avut o cu totul altă perspectivă asupra cazului.

Aceștia au ignorat „nota de bună purtare” oferită de edilul din Nucet și s-au concentrat pe circumstanțele obiective și agravante.

Conducerea pe un drum național, pe timp de noapte, cu o alcoolemie care depășește cu mult limitele legale.

De asemenea, șoferul nu era la prima abatere, figurând cu o condamnare anterioară tot pentru infracțiuni la regimul rutier (recidivă).

În aceste condiții, magistrații orădeni au subliniat că elementele favorabile din viața personală a inculpatului nu pot anula și nici diminua „pericolul concret” pe care acesta l-a creat în trafic.

    În consecință, sentința a fost modificată radical, iar „băiatul bun” recomandat de primar a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare.

    Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
    ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
    Urmărește cel mai nou VIDEO
    Pensionarii ar putea primi mii de lei înapoi după ce taxa de 10% pe pensiile mai mari de 3.000 de lei a ajuns la CCR
    Comentează
    Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
    Comentează

    Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

    Parteneri
    Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
    Viva.ro
    Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
    Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
    Unica.ro
    Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
    Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
    Elle.ro
    Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
    gsp
    Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
    GSP.RO
    Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
    Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
    GSP.RO
    Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
    Parteneri
    Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
    Libertateapentrufemei.ro
    Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
    Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
    Avantaje.ro
    Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
    „În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
    Tvmania.ro
    „În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

    Alte știri

    Dosar penal pentru cruzimea unui bărbat care și-a forțat câinele să stea sub apă până la epuizare. Martorii l-au salvat
    Știri România 15:05
    Dosar penal pentru cruzimea unui bărbat care și-a forțat câinele să stea sub apă până la epuizare. Martorii l-au salvat
    Un șofer bulgar a fost prins cu peste 1.000 de pachete de țigări ascunse în mașină, la Calafat. Unde le-au găsit polițiștii
    Știri România 14:59
    Un șofer bulgar a fost prins cu peste 1.000 de pachete de țigări ascunse în mașină, la Calafat. Unde le-au găsit polițiștii
    Parteneri
    De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
    Adevarul.ro
    De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
    “Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
    Fanatik.ro
    “Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”
    Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
    Financiarul.ro
    Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
    Parteneri
    Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
    Elle.ro
    Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
    Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
    Unica.ro
    Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
    Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
    Viva.ro
    Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

    Monden

    Cum au apărut Mihai Morar și Daniel Buzdugan alături de soțiile și fetele lor. „Toți acești 4 prunci împlinesc 18 ani anul ăsta”
    Stiri Mondene 14:07
    Cum au apărut Mihai Morar și Daniel Buzdugan alături de soțiile și fetele lor. „Toți acești 4 prunci împlinesc 18 ani anul ăsta”
    Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
    Stiri Mondene 13:05
    Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
    Parteneri
    Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
    TVMania.ro
    Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
    Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
    ObservatorNews.ro
    Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
    Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
    Libertateapentrufemei.ro
    Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
    Parteneri
    Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
    GSP.ro
    Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
    „Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
    GSP.ro
    „Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
    Parteneri
    Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
    Mediafax.ro
    Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
    Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
    StirileKanalD.ro
    Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
    Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
    Wowbiz.ro
    Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
    Promo
    Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
    Advertorial
    Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
    Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
    Advertorial
    Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
    Parteneri
    Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
    Wowbiz.ro
    Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
    „Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
    Mediafax.ro
    „Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
    Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
    KanalD.ro
    Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

    Politic

    Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
    Politică 15:08
    Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
    Oana Gheorghiu, acuzată că a contribuit la pierderea a 200.000.000 de euro din PNRR „pe care îi plânge”. Fostul secretar general al Guvernului spune că există dovezi
    Politică 13:52
    Oana Gheorghiu, acuzată că a contribuit la pierderea a 200.000.000 de euro din PNRR „pe care îi plânge”. Fostul secretar general al Guvernului spune că există dovezi
    Parteneri
    De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
    ZiaruldeIasi.ro
    De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
    CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am înțeles!”. Exclusiv
    Fanatik.ro
    CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am înțeles!”. Exclusiv
    Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
    Spotmedia.ro
    Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea