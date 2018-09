Gabriela Firea a făcut miercuri precizări, pe Facebook, asupra scrisorii deschise transmise marți prin care cerea demisia lui Dragnea.

„Vreau să fac următoarea precizare. Cele trei persoane care și-au asumat documentul, Paul Stănescu, Adrian Ţuţuianu și eu, nu am făcut altceva decât, la propunerea colegilor noștri, să asumăm public acest document, să fim interlocutorii dumneavoastră, urmând ca în zilele următoare și alți colegi să-și spună punctul de vedere. Nu cred că era un element care să conteze, și anume numărul persoanelor care au semnat deja această declarație privind starea PSD. Suntem suficient de mulți președinți de organizații care aderăm în principiile din acest document, astfel încât el să nu mai fie luat în derâdere de domnul Dragnea. Demersul nostru e 100% responsabil, am gândit fiecare paragraf și fiecare element, cu gândul la mersul bun al țării. Nu am ajuns la acest moment în care să facem publice problemele din interiorul partidului pentru că nu știm să le rezolvăm, ci pentru că în interior nu am găsit, o perioadă lungă de timp, rezolvarea și pentru că discutam fără o finalitate” a scris Gabriela Firea.

