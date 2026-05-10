Investiție de peste 21 de milioane de euro

Grupul Ana Holding a investit peste 21 de milioane de euro, între 2024 și 2025, pentru renovarea restaurantului Panoramic, abandonat timp de două decenii, și a telecabinei Tâmpa, un simbol al orașului Brașov.

În timpul lucrărilor, compania a utilizat un drum care pornește din cartierul Răcădău și urcă spre vârful muntelui, un traseu considerat turistic.

„Eu pot să spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective: restaurantul Panoramic, care a fost părăsit în ultimii 20 de ani, și în telecabina Tâmpa. Deci am plătit 21 de milioane”, a declarat George Copos pentru HotNews.

Tensiuni cu localnicii

După finalizarea modernizărilor, în toamna anului 2025, compania a continuat să folosească drumul pentru activitățile de logistică ale restaurantului, fapt care a stârnit nemulțumirea localnicilor. Aceștia susțin că drumul ar trebui să rămână exclusiv pentru turiști și pentru cei care doresc să se bucure de drumeții.

George Copos a explicat că drumul este esențial pentru funcționarea restaurantului.

„Este vital acel drum pentru restaurant. Păi spuneți-mi și mie cum duci gunoiul de acolo, cum aduci pompierii dacă ai nevoie, cum aduci salvarea? A fost un drum de șantier care a fost construit acum 55 de ani sau 60 de ani și e normal să poți să-l folosești de două ori pe zi pentru a duce gunoiul de acolo și pentru a fi folosit de salvare dacă este cazul sau de mașina de pompieri.”, a spus George Copos.

O petiție publicată pe platforma Declic, care cere autorităților să nu permită folosirea drumului, a strâns peste 3.300 de semnături.

Omul de afaceri a avertizat că, dacă accesul pe drum rămâne blocat, va fi nevoit să închidă atât restaurantul Panoramic, cât și telecabina.

„Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă, și cu asta am terminat”, a adăugat Copos, subliniind că are toate autorizațiile necesare pentru utilizarea drumului în scop logistic.

„Avem toate autorizațiile care sunt necesare conform legislației pentru a face acea investiție. Inclusiv am avut acordul tuturor instituțiilor din Brașov pentru a repara drumul și a-l folosi în consecință pentru mașinile de salvare, pentru mașinile de pompieri și pentru a face de două ori în 24 de ore aprovizionarea Panoramicului.”, a subliniat George Copos.

El a mai spus că telecabina nu poate fi folosită pentru transportul deșeurilor.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos”, a explicat omul de afaceri pentru HotNews.

Drum turistic sau drum de șantier

Drumul în cauză, despre care George Copos afirmă că a fost construit ca drum de șantier în urmă cu 55-60 de ani, este folosit acum pentru aprovizionare și situații de urgență.

„Depinde ce vrem: vrem să blocăm și să trimitem acasă 100 de oameni pentru care noi plătim impozite, plătim taxe, plătim salarii, plătim TVA și așa mai departe? Sau stăm să ne uităm și nu facem nimic în România?”, a întrebat retoric antreprenorul.

Autoritățile locale vor trebui să găsească o soluție care să împace interesele economice ale investitorilor cu dorințele comunității locale și cerințele legale privind protejarea ariei naturale.

