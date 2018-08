Românca a fost eliminată, după ce a fost învinsă, luni, cu socrul de 6-2, 6-4, de Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 în clasamentul feminin al WTA.

În prezentarea jucătoarei din România, comentatorii britanici de la postul Eurosport s-au remarcat cu o gafă. 'Ea vine din Constanța, nu din capitala Sofia', au spus comentatorii britnaici.

Printre cei care au semnalat gafa se numără și Florin Mergea, care a scris pe Twitter.

Watching @Simona_Halep and the @TennisEurosport commentator goes: „She comes from Constanța, not from the capital, Sofia „. Amazing!

— Florin Mergea (@fmergea) August 27, 2018