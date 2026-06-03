Jennifer Lopez a atras toate privirile la premiera pentru fani a filmului „Office Romance”, desfășurată pe 2 iunie la New York. Artista și actrița a apărut într-o rochie nude cu trenă, decorată cu aplicații florale și pietre strălucitoare. Cu această ocazie, vedeta a vorbit și despre colaborarea cu actorul Brett Goldstein, partenerul său din noua comedie romantică Netflix.

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Jennifer Lopez a atras atenția la premiera „Office Romance”

Jennifer Lopez a participat la premiera pentru fani a filmului „Office Romance”, organizată la Regal Union Square din New York City. Actrița și cântăreața, în vârstă de 56 de ani, a ales pentru eveniment o rochie într-o nuanță nude, cu trenă amplă, decorată cu aplicații florale tridimensionale și pietre strălucitoare. Ținuta a fost completată de bijuterii discrete, o coafură elegantă și un machiaj în tonuri naturale.

Decolteul amplu și croiala care i-a evidențiat silueta au atras atenția fotografilor și a celor prezenți la eveniment.

Ce spune Jennifer Lopez despre colaborarea cu Brett Goldstein

În cadrul unui interviu acordat publicației PEOPLE, Jennifer Lopez a vorbit despre relația profesională pe care a construit-o cu Brett Goldstein pe parcursul filmărilor. „Am avut o chimie foarte bună încă de la început. Iar aceasta s-a dezvoltat pe măsură ce am filmat împreună”.

Actrița a mărturisit că actorul a surprins-o prin personalitatea sa, diferită de cea pe care și-o imaginase inițial. „Mă așteptam la un tip mai dur, dar descoperi un om amabil, blând, foarte inteligent și extrem de fermecător. Cred că asta a fost surpriza”.

Jennifer Lopez a recunoscut că era deja fan al actorului datorită rolului său din serialul Ted Lasso. „Eram o mare admiratoare a lui datorită rolului din Ted Lasso. Roy Kent este unul dintre personajele mele preferate. Credeam că va semăna mai mult cu personajul pe care îl interpretează, dar era atât de calm, de drăguț și complet diferit.”

Regizorul a observat imediat conexiunea dintre cei doi

Regizorul filmului, Ol Parker, a declarat că relația dintre Jennifer Lopez și Brett Goldstein a funcționat încă dinainte de începerea filmărilor.

„Am luat prânzul cu ei cu mult înainte să începem filmările și am râs pe tot parcursul întâlnirii. Atunci mi-am spus: «Oh, asta o să iasă foarte bine»”. Potrivit acestuia, naturalețea interacțiunii dintre cei doi actori a fost evidentă încă de la prima întâlnire.

Brett Goldstein: „Am scris rolul având-o pe JLo în minte”

Brett Goldstein, care este și coscenarist al filmului alături de Joe Kelly, a dezvăluit că personajul principal feminin a fost gândit încă de la început pentru Jennifer Lopez.

„Am început să ne întrebăm cine este cea mai bună vedetă de comedii romantice și, fără nicio ezitare, am spus amândoi: JLo. Este ușor să scrii o comedie romantică atunci când o ai pe JLo în minte. Este una dintre cele mai bune în acest gen. Ne-am dorit să scriem ceva suficient de amuzant și inteligent încât să merite să spună «da»”.

Despre ce este filmul „Office Romance”

În noua producție Netflix, Jennifer Lopez interpretează personajul Jackie Cruz, directorul unei companii importante. Partenerul său de pe ecran este Daniel Blanchflower, interpretat de Brett Goldstein, un angajat recent recrutat în companie.

Potrivit descrierii oficiale, cei doi dezvoltă o relație romantică pe care încearcă inițial să o țină secretă. Povestea evoluează în momentul în care decid să lase regulile deoparte și să își urmeze sentimentele.

Filmul „Office Romance” este una dintre cele mai așteptate comedii romantice pregătite de Netflix și îi aduce împreună pe Jennifer Lopez și Brett Goldstein într-o poveste despre dragoste, carieră și alegeri personale.

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