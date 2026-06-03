Jennifer Lopez a atras toate privirile la premiera pentru fani a filmului „Office Romance”, desfășurată pe 2 iunie la New York. Artista și actrița a apărut într-o rochie nude cu trenă, decorată cu aplicații florale și pietre strălucitoare. Cu această ocazie, vedeta a vorbit și despre colaborarea cu actorul Brett Goldstein, partenerul său din noua comedie romantică Netflix.

Jennifer Lopez FOTO: Getty ImagesIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Jennifer Lopez a atras atenția la premiera „Office Romance”

Jennifer Lopez a participat la premiera pentru fani a filmului „Office Romance”, organizată la Regal Union Square din New York City. Actrița și cântăreața, în vârstă de 56 de ani, a ales pentru eveniment o rochie într-o nuanță nude, cu trenă amplă, decorată cu aplicații florale tridimensionale și pietre strălucitoare. Ținuta a fost completată de bijuterii discrete, o coafură elegantă și un machiaj în tonuri naturale.

Decolteul amplu și croiala care i-a evidențiat silueta au atras atenția fotografilor și a celor prezenți la eveniment.

Ce spune Jennifer Lopez despre colaborarea cu Brett Goldstein

În cadrul unui interviu acordat publicației PEOPLE, Jennifer Lopez a vorbit despre relația profesională pe care a construit-o cu Brett Goldstein pe parcursul filmărilor. „Am avut o chimie foarte bună încă de la început. Iar aceasta s-a dezvoltat pe măsură ce am filmat împreună”.

Actrița a mărturisit că actorul a surprins-o prin personalitatea sa, diferită de cea pe care și-o imaginase inițial. „Mă așteptam la un tip mai dur, dar descoperi un om amabil, blând, foarte inteligent și extrem de fermecător. Cred că asta a fost surpriza”.

Jennifer Lopez a recunoscut că era deja fan al actorului datorită rolului său din serialul Ted Lasso. „Eram o mare admiratoare a lui datorită rolului din Ted Lasso. Roy Kent este unul dintre personajele mele preferate. Credeam că va semăna mai mult cu personajul pe care îl interpretează, dar era atât de calm, de drăguț și complet diferit.”

Regizorul a observat imediat conexiunea dintre cei doi

Regizorul filmului, Ol Parker, a declarat că relația dintre Jennifer Lopez și Brett Goldstein a funcționat încă dinainte de începerea filmărilor.

„Am luat prânzul cu ei cu mult înainte să începem filmările și am râs pe tot parcursul întâlnirii. Atunci mi-am spus: «Oh, asta o să iasă foarte bine»”. Potrivit acestuia, naturalețea interacțiunii dintre cei doi actori a fost evidentă încă de la prima întâlnire.

Brett Goldstein: „Am scris rolul având-o pe JLo în minte”

Brett Goldstein, care este și coscenarist al filmului alături de Joe Kelly, a dezvăluit că personajul principal feminin a fost gândit încă de la început pentru Jennifer Lopez.

„Am început să ne întrebăm cine este cea mai bună vedetă de comedii romantice și, fără nicio ezitare, am spus amândoi: JLo. Este ușor să scrii o comedie romantică atunci când o ai pe JLo în minte. Este una dintre cele mai bune în acest gen. Ne-am dorit să scriem ceva suficient de amuzant și inteligent încât să merite să spună «da»”.

Despre ce este filmul „Office Romance”

În noua producție Netflix, Jennifer Lopez interpretează personajul Jackie Cruz, directorul unei companii importante. Partenerul său de pe ecran este Daniel Blanchflower, interpretat de Brett Goldstein, un angajat recent recrutat în companie.

Potrivit descrierii oficiale, cei doi dezvoltă o relație romantică pe care încearcă inițial să o țină secretă. Povestea evoluează în momentul în care decid să lase regulile deoparte și să își urmeze sentimentele.

Filmul „Office Romance” este una dintre cele mai așteptate comedii romantice pregătite de Netflix și îi aduce împreună pe Jennifer Lopez și Brett Goldstein într-o poveste despre dragoste, carieră și alegeri personale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Martorii au încremenit instantaneu când au auzit cele 5 cuvinte rostite de fiul polițistului de 22 de ani, chiar la câteva secunde după ce și-a ucis tatăl! Și nu e tot! Ancheta se complică după ultimele detalii ieșite la iveală
Viva.ro
Martorii au încremenit instantaneu când au auzit cele 5 cuvinte rostite de fiul polițistului de 22 de ani, chiar la câteva secunde după ce și-a ucis tatăl! Și nu e tot! Ancheta se complică după ultimele detalii ieșite la iveală
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Unica.ro
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Un fost mare portar a șocat o jurnalistă. „Mort” de beat la interviu: „Groaznic. Nici nu putea vorbi...
GSP.RO
Un fost mare portar a șocat o jurnalistă. „Mort” de beat la interviu: „Groaznic. Nici nu putea vorbi...
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.RO
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
Parteneri
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Alte știri

Protest SANITAS în București împotriva noii legi a salarizării. Mii de sindicaliști din toată țara sunt în Piața Constituției din Capitală
Știri România 13:37
Protest SANITAS în București împotriva noii legi a salarizării. Mii de sindicaliști din toată țara sunt în Piața Constituției din Capitală
Proteste din cauza legii salarizării: sindicaliștii SANITAS, angajații de la Fabrica de Arme Cugir, ANAF și magistrații se revoltă
Știri România 13:34
Proteste din cauza legii salarizării: sindicaliștii SANITAS, angajații de la Fabrica de Arme Cugir, ANAF și magistrații se revoltă
Parteneri
De la sacul de porumb din Obor la scanarea avioanelor Airbus. Povestea fabuloasă a inventatorului Mircea Tudor
Adevarul.ro
De la sacul de porumb din Obor la scanarea avioanelor Airbus. Povestea fabuloasă a inventatorului Mircea Tudor
Rivalul lui Radu Drăgușin s-a afișat cu noua iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit pe fotbalist
Fanatik.ro
Rivalul lui Radu Drăgușin s-a afișat cu noua iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit pe fotbalist
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Theo Rose a vorbit despre perioada grea din viața ei. „A fost jihad. Nu am știut să mă organizez, am clacat de multe ori”
Stiri Mondene 14:16
Theo Rose a vorbit despre perioada grea din viața ei. „A fost jihad. Nu am știut să mă organizez, am clacat de multe ori”
În ce își investește Cornel Ilie banii câștigați din muzică: „Îmi place”
Exclusiv
Stiri Mondene 13:39
În ce își investește Cornel Ilie banii câștigați din muzică: „Îmi place”
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Românii se mută de la oraş la ţară. Judeţul în care s-a dublat numărul caselor în construcţie
ObservatorNews.ro
Românii se mută de la oraş la ţară. Judeţul în care s-a dublat numărul caselor în construcţie
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
GSP.ro
„Îl devorează cu privirea” » Cu cine a fost surprinsă dansând iubita lui Kylian Mbappe
UEFA ne-a închis stadionul, iar Hagi a aflat abia acum! Motivul deciziei de acum doi ani
GSP.ro
UEFA ne-a închis stadionul, iar Hagi a aflat abia acum! Motivul deciziei de acum doi ani
Parteneri
Descoperire surprinzătoare: oamenii care devin prieteni au același miros
Mediafax.ro
Descoperire surprinzătoare: oamenii care devin prieteni au același miros
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
Redactia.ro
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
„Mă omoară” Ultimele cuvinte ale polițistului înjunghiat de 10 ori, de propriul fiu. Martorii au privit neputincioși clipele de groază
KanalD.ro
„Mă omoară” Ultimele cuvinte ale polițistului înjunghiat de 10 ori, de propriul fiu. Martorii au privit neputincioși clipele de groază

Politic

Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Politică 13:27
Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu a cerut demisia generalului Vlad Gheorghiță, după ancheta DNA în care este implicat șeful Statului Major al Apărării
Politică 12:44
Sorin Grindeanu a cerut demisia generalului Vlad Gheorghiță, după ancheta DNA în care este implicat șeful Statului Major al Apărării
Parteneri
Nepăsare. Fostă școală în curs de demolare în Copou. „Ei doresc în continuare acest lucru”
ZiaruldeIasi.ro
Nepăsare. Fostă școală în curs de demolare în Copou. „Ei doresc în continuare acest lucru”
„Am ofertă de 3 milioane de euro pe Olaru!” Anunțul lui Gigi Becali despre plecările de la FCSB
Fanatik.ro
„Am ofertă de 3 milioane de euro pe Olaru!” Anunțul lui Gigi Becali despre plecările de la FCSB
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)