Român acuzat de crimă în Belgia

Ancheta este în desfășurare la Bruges, iar autoritățile spun că nu există încă o concluzie clară privind cauza decesului.

Pe 13 mai anul trecut, bărbatul, identificat cu inițialele LM, și-a găsit soția de 39 de ani fără semne de viață în pat. Acesta ar fi dus-o de urgență la spital, însă medicii au constatat decesul.

Lucrurile nu mergeau bine între cei doi de ceva vreme, drept pentru care au dormit separat în noaptea de 12 spre 13 mai. Când bărbatul a vrut să plece la serviciu dimineața, ar fi găsit-o pe soția sa nemișcată în pat. Potrivit românului, aceasta simțea frig. A dus-o la spital, dar era prea târziu.

În aceeași zi, poliția a ajuns la locuința de pe strada Biermanstraat și a deschis o investigație pentru omor, sub coordonarea Parchetului din Flandra de Vest, filiala Bruges, împreună cu un judecător de instrucție.

În cadrul anchetei a fost dispusă o expertiză medico-legală, însă rezultatele nu au stabilit cu exactitate cauza morții. Suspiciunile au dus la reținerea bărbatului, care a fost ulterior plasat în detenție preventivă.

Acesta a fost reținut sub suspiciunea de crimă. Apărarea susține că LM ar fi recunoscut că și-a lovit soția în seara dinaintea tragediei, după o ceartă.

Românul ar fi declarat că „i-a dat o bătaie” victimei în seara precedentă, însă neagă că ar avea legătură directă cu moartea acesteia.

Cum se apară

Avocatul românului a indicat că problemele legate de consumul de alcool ale victimei ar putea fi relevante pentru anchetă, însă această ipoteză nu a fost confirmată de procurori.

Cei doi aveau împreună trei copii, care se află acum în grija familiei extinse și sub supravegherea tribunalului pentru minori.

Instanța a discutat recent posibilitatea eliberării condiționate cu monitorizare electronică, dar Parchetul a contestat decizia, iar bărbatul rămâne în arest preventiv. În documentele judiciare se menționează că „și-a bătut soția, dar cauza morții este neclară”, în timp ce ancheta continuă.

Următoarea audiere este așteptată în fața Curții de Apel din Belgia în termen de aproximativ două săptămâni, perioadă în care măsurile restrictive rămân în vigoare.

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