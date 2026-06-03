Licitația pentru stadion, cu un preț de pornire de 3,5 milioane de euro, este programată pe 19 iunie 2026, aceeași zi în care Liberty Galați scoate la vânzare platforma industrială pentru 444 de milioane de euro, relatează News.ro.

Complexitatea tranzacției este amplificată de ipotecile existente asupra stadionului. Conform unui document, Primăria Galați deține o ipotecă de rang I asupra terenului, evaluată la 9,3 milioane de lei, în timp ce ANAF are o ipotecă legală de rang II pentru teren și de rang I pentru construcțiile aferente. Pentru ca preluarea să fie posibilă, este necesară „înlocuirea obiectului garanțiilor deja constituite între cele două instituții”, se precizează în Planul de restructurare al Liberty Galați.

„Primăria municipiului Galați dorește să preia stadionul Oțelul de la combinatul Liberty Galați. Totuși, într-o perioadă în care platforma siderurgică își așteaptă un nou investitor, nu pot fi stabilite acum detaliile unei eventuale preluări”, a transmis Compartimentul de Presă al Primăriei Galați.

Stadionul Oțelul are o semnificație aparte pentru comunitatea locală, fiind locul unde echipa de fotbal Oțelul Galați a câștigat primul și unicul titlu de campioană națională din Moldova, în 2011. Reprezentanții primăriei subliniază că preluarea arenei „este ancorată în argumente solide care țin de mândria locală și de necesitatea de a investi în infrastructura unei discipline sportive care aduce, deopotrivă, faimă orașului și promovează activitatea sportivă de la cele mai fragede vârste”. Totuși, aceștia nu au oferit detalii despre un eventual plan investițional pentru baza sportivă.

Datoriile combinate ale Liberty Galați către Primăria Galați și ANAF complică procedurile. Conform ultimului program de plată a creanțelor din aprilie 2026, Primăria Galați are de recuperat 44,1 milioane de lei (32,3 milioane creanță garantată și 11,8 milioane creanță bugetară), în timp ce ANAF are de recuperat 690 de milioane de lei (273 de milioane creanță garantată și 417 milioane creanță bugetară).

Condițiile licitației pentru stadion sunt similare celor pentru combinatul siderurgic. Licitația este publică, competitivă, cu strigare, iar prețul nu poate scădea sub cel de pornire. Participanții trebuie să depună o garanție de 10% din prețul de pornire, iar diferența trebuie achitată integral în termen de 30 de zile calendaristice de la adjudecare. În cazul în care activul nu este valorificat, administratorul concordatar poate organiza noi licitații.

Stadionul Oțelul este legat istoric de combinatul siderurgic, colaborarea dintre cele două entități începând în 1964, când clubul de fotbal a fost fondat pentru a reprezenta platforma industrială. Liberty Galați a fost sponsorul echipei timp de aproape cinci decenii, sprijinind performanțele acesteia, inclusiv participarea în Liga Campionilor și câștigarea titlului în prima ligă de fotbal a României.

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