Gafele politicienilor: De la: ”The ducks come from the trucks”, la ”Ce faci, fă Doina, aveai chef de niște inundații?”

Politicienii țării au rămas în isorie nu doar prin deciziile luate, dar și prin gafele care i-au făcut ținta ironiilor în spațiul online. Expresii precum ”Poţi să ai şi eşecuri, poţi să ai şi SUCCESURI…”, al fiicei lui Traian Băsescu, sau ”The ducks come from the trucks”, al fostului președinte Ion Iliescu, dar și ”genunche”-le ministrului Educației, Liviu Pop, au rămas o ”ștampilă” în biografiile oamenilor politici.

Elena Băsescu: ” Poţi să ai şi eşecuri, poţi să ai şi succesuri, pot să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine”

Una dintre cele mai mediatizate gafe ale Elenei Băsescu este şi una dintre cele mai vechi. ”Poţi să ai şi eşecuri, poţi să ai şi succesuri„, afirma mezina preşedintelui, într-un interviu, în 2009, când se pregătea să devină europarlamentar. Și a și ajuns, cu ajutorul voturilor celor din Partidul Democrat. Ea nu se oprea aici. ”Pot să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine”, continua aceasta, senină, seria gafelor, în fața jurnaliștilor. Și nu au fost singurele care au rămas în memoria colectivă.

Tot în 2009, EBA a dăruit unei bătrâne cu dizabilităţi un scaun cu rotile, pe care l-a descris drept „un scaun electric”. Preşedintele Traian Băsescu i-a luat apărarea fiicei sale, afirmând că „este mult mai deşteaptă decât crede lumea”.

Elena Udrea și Norvegia, țară a Uniunii Europene

Norvegia este țara buclucasă care a pus-o în încurcătura pe Elena Udrea, pe atunci consilieră a președintelui Traian Băsescu. Într-un interviu la Realitatea TV, aceasta a fost intrebată cum apreciază știrea conform căreia „presedintele” Norvegiei va propune organizarea unui referendum care sa urmăreasca retragerea acestei tari din UE, dacă Romania si Bulgaria vor deveni membre ale Uniunii. Udrea a declarat ca situatia prezentata nu o îngrijorează. Ulterior, a aflat că Norvegia nu era în UE.

Ulterior, a recidivat. Aceasta a povestit un moment istoric, încurcând însă personajele: l-a confundat pe Attila, cel mai puternic conducător al hunilor, cu Ginghis Han, un alt mare cuceritor.

„Să vă aduc aminte o întâmplare reală: când Ginghis Han a ajuns la porţile Romei cu gândul să o cucerească, Papa a ieşit cu toţi episcopii şi clericii Vaticanului cu cruci şi steagurile bisericeşti să-i întampine…Ginghis Han a ramas mut şi impresionat dându-şi seama că în faţa acestei procesiuni orice bătălie este inutilă. A ordonat retragerea şi duşi au fost. Trageţi concluzia dvs. despre rolul bisericii în istoria omenirii”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

Pentru că pagina sa a devenit ținta ironiilor internauților, Udrea le-a răspuns criticilor. „Emoţie virală pe net! Elena Udrea l-a confundat pe Attila cu Ginghis Han! După zeci de ore de seminarii de istorie recentă la DNA, bine că nu i-am confundat pe Coldea cu Kovesi. Amândoi au avut acelaşi nărav. (Attila si Ginghis Han). Dacă nu apucă procurorii să se autosesizeze în speţa cu Ginghis Han, înseamnă că am scăpat uşor. Doar vreo 700 de ani cu suspendare. Bine că n-am spus că Dieta de la Augsburg a fost o cură de slăbire în grup. Relaxaţi-vă, dragii mei, măcar în sfânta zi de sămbătă”, a scris ea.

Băsescu: ”Țigancă împuțită”, „Dacă te urci pe masă, îti arăt ce-am învăţat”; Ce spunea despre Lavinia Șandru: ”În politică e foarte usor să ajungi pe centură..”

Gafele președintelui Traian Băsescu sunt celebre. Și destul de numeroase, în cele două mamdate. În noiembrie 2006, acesta făcea o vizită la Spitalul Judeţean din Timişoara, ocazie cu care a participat la un curs de prim ajutor, material didactic fiind un manechin din plastic.

La conferinţa de după eveniment, o jurnalistă l-a întrebat dacă poate povesti celor prezenţi ce a învăţat la cursul de resuscitare, iar Băsescu i-a cerut, în stilul caracteristic, să se urce pe masa de conferinţă, ca să îi arate: „Dacă te urci pe masă, îti arăt ce-am învăţat”.

În 19 mai 2007, în ziua votului pentru referendumul privind demiterea şefului statului, preşedintele de atunci mergea la un supermarket din Capitală, unde a fost filmat şi înregistrat de câţiva ziarişti.

Iritat de insistenţele reporterului unei televiziuni din trustul Intact, Băsescu i s-a adresat acesteia cu formula „Păsărică, tu nu ai altă treabă?”. La ieşirea din supermaket, Băsescu i-a smuls Andreei Pană din mână telefonul. După ce şeful statului s-a urcat în autoturismul personal, telefonul a înregistrat o discuţie purtată de Traian Băsescu cu soţia sa, Maria, în care a numit-o pe jurnalistă „ţigancă împuţită”.

Aparatul a fost restituit, iar angajaţii postului TV au reuşit să recupereze înregistrarea afirmaţiilor şefului statului, care au fost făcute publice.

După ce a promovat-o în PDL şi la alegeri, Traian Băsescu a rupt „prietenia” cu Lavinia Şandru, cu care a intrat într-un conflict dur. „I-as aduce aminte vorbaretei domnisoare ca, desi a luat doar 300 de voturi la Targu Mures, am insistat sa fie prima pozitie pe lista pentru ca am crezut ca vrea sa faca politica, nu jocuri politice. Ii atrag atentia ca in politica e foarte usor sa ajungi pe centura politicii, acolo unde ai sanse sa te intalnesti cu multi alti politicieni care umbla dintr-un partid in altul”, îi transmitea acesta pupilei sale.

Ioan Rus, despre românii din diaspora: ”Lucrează pe circa 1500 de euro, iar de banii ăștia copiii se fac golani acasă și nevastă-sa curvă”

Ardeleanul Ioan Rus, fost ministru al Transporturilor și-a pierdut mandatul în Guvern din cauza unei declarații nefericite pe care a făcut-o la Digi24.

„Romania are 3 milioane de oameni sa zicem, din forta activa, in acest moment in Occident. 3 milioane, dintre care vreun milion sunt fierari, betonisti, zidari si asa mai departe. Lucreaza in constructii, autostrazi etc. prin Europa. Au poate 1500 de euro salariu. O spun foarte direct. De banii astia copiii se fac golani acasa si nevasta-sa curva. De 700 de euro vin acasa jumatate”, afirma ministrul Ioan Rus.

El a recidivat, ulterior, cu o glumă sinistră, afirmând că ”primarului ungur de la Cluj i-a dat un microbuz cu defecţiuni la frânare.

Ponta: ”Tu ce faci fă, Doina, aici? Aveai chef de nişte inundaţii?”

Victor Ponta, Liviu Dragnea și Doina Pană au mers împreună marți într-o barcă într-o zonă sinistrată din Teleorman. Imaginea cu politicienii aflați în barcă, și trași din apă de jandarmi a dus la mii se glume și comentarii ironice, în online. Însă cireașa de pe tort a fost afirmația fostului premier Victor Ponta. În timp ce o ajuta să urce în barcă alături de el și Liviu Dragnea Ponta a întrebat-o pe ministrul Apelor, Doina Pană: „Tu ce faci fă, Doina, aici? Aveai chef de nişte inundaţii?”

Replica Doinei Pană nu a întârziat să apară. „Păi nu aveam chef, dar…„, i-a răspuns ministrul Apelor lui Ponta.

”Cred ca a fost de departe minciuna care m-a afectat cel mai tare”, a spus Ponta, ulterior, el negând această afirmație, surprinsă însă pe înregistrările video.



El a arătat că, dacă ar fi făcut aşa ceva, ar fi fost cu siguranţă sancţionat de soţia sa, Daciana, şi de mama sa. „Am foarte multe defecte, dar niciodată sper că nu am jignit sau nu m-am adresat nerespectuos la adresa vreunei femei. Dacă aş fi făcut-o, înainte să mă sancţioneze Daciana, ar fi făcut-o mama cu siguranţă, că ea e mai rapidă în reacţii”, a spus Ponta.

Liviu Dragnea: ”I want to discuss about the romanian future, not this kind of bullshit. Sorry, corruption….”

În decembrie 2016, înainte de alegerile parlamentare, președintele PSD Liviu Dragnea a declarat într-un interviu la postul de radio elvețian SRF, în contextul luptei anti-corupție: ”I want to discuss about the romanian future, not this kind of bullshit, sorry, corruption”. (Vreau să discut viitorul României, nu genul acesta de rahat, mă scuzați, corupție)” .

Reacția acestuia a fost de negare a afirmației: ”Nu știu ce au făcut (ziariștii elvețieni, n.r.) și ce au montat. Eu nu pot să spun așa ceva. Nici nu eram singur eu cu acei reporteri”, a spus Dragnea, deși în media apăruse înregistrarea audio a declarației sale.

În contextul trecerii în neființă a istoricului Neagu Djuvara, la vârsta de 101 ani, liderul PSD Liviu Dragnea l-a încurcat pe Neagu Djuvara cu Mircea Djuvara, un filosof român care a murit în 1945, în mesajul de condoleanțe transmis pe Facebook.

Dragnea a explicat eroarea de a-l confunda pe Neagu Djuvara, în mesajul de condoleanțe: ”Cine a făcut greșeala nu mai e; Încet, încet, cei care le fac dispar!”, a spus președintele PSD, duminică, la Parlament, el precizând că a avut încredere în persoana respectivă, să posteze pe pagina de socializare mesajul de condoleanțe, la moartea istoricului român.

Preşedintele Klaus Iohannis, fotografie la Masa Tăcerii și episodul ”Paltonul”

Și președintele Klaus Iohannis a făcut câteva gafe. Acesta s-a fofografiat stând la Masa Tăcerii, deși în apropierea monumentului lui Constantin Brâncuși exista un afiș care îndeamnă turiștii să evite contactul cu operele.

“Nu am fost amendat și nici nu cred că s-a pus problemă. Am fost împreună cu primarul, care a fost foarte de acord și nu a găsit nicio problemă. Discuția, va asigur că are substrat electoral, altfel nu s-ar fi discutat. Am citit câteva comentarii. Cred că cineva care a comentat aceste lucruri a avut dreptate. Dacă Brâncuși nu ar fi vrut să se așeze nimeni pe acele scaune, probabil nu le-ar fi pus într-un parc public, ci într-un muzeu închis. Toată discuția mi s-a părut exagerată pur și simplu și cred că putem să o închidem aici.” a spus Klaus Iohannis, după criticile apărute în spațiul public.

Dar poate del mai interesant moment a fost cel al paltonului. În 2015, acesta a efectuat o vizită oficială în Franța. Președintele a uimit pe toată lumea, la aeroport, când și-a aruncat paltonul pe mașină din cauză că cei de la SPP nu au fost atenți la el să îl preia.

Imaginile au fost preluate de presa acreditată, care a filmat incidentul din aeronavă, iar în câteva minute gestul șefului statului a fost comentat pe larg de toată țara.

Ion Iliescu: „The ducks come from the trucks”

Și fostul președinte Ion Iliescu a rămas celebru pentru expresia: „The ducks come from the trucks” .

Acesta a explicat la un summit la Istanbul că „The ducks come from the trucks”. În realitate, dorea să spună „The drugs come with the trucks”, adică „Drogurile au fost transportate cu camioanele”, subiectul fiind traseul drogurilor din Asia în Europa centrală, prin România, însă limba engleză i-a jucat feste fostului șef al statului.

Cu altă ocazie, președintele Iliescu a vorbit la o conferinţă privind căile navigabile interioare despre „Sulaina cenăl” – canalul Sulina și mărturisea audienței că doreşte să fie „les tehnişăn ănd mor politişăn”.

Crin Antonescu: ”Florin Georgescu este „the father and mother of….”

Un alt președinte, de data aceasta interimar la Cotroceni, Crin Antonescu, s-a făcut de râs în fața unei delegații a FMI. Acesta le-a spus oficialilor că Florin Georgescu este „the father and mother of….”.

The father and mother of….”, a fost descrierea făcută lui Florin Georgescu de Antonescu, la o întâlnire la Cotroceni cu delegaţia FMI. El nu s-a oprit. „Mai fărst steitmănt iz zis păliticăl craisis don’t influănce, ăăă… don’t influănce, ză negosienşăns…”, s-a mai chinuit fostul preşedinte interminar să spună, însă privirile uluite ale oaspeților l-au făxcut să se oprească.

Dan Șova: ”Niciun evreu nu a suferit din cauza românilor” în timpul Holocaustului”

Dan Șova, fost ministru al Transporturilor, afirma, într-un interviu la TV că ”niciun evreu nu a suferit din cauza românilor” în timpul Holocaustului. A doua zi și-a cerut scuze. Afirmația nefericită i-a adus o plângere penală din partea Romani CRISS şi a Centrului pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului ( MCA) în România.

Ulterior, acesta a fost trimis de partid la Muzeul Holocaustului de la Washington, pentru a se documenta. Și tinerii din PSD au început să studieze un curs de studiere a istoriei Holocaustului în România.

Boc, către șeful Nokia: „Yes, but you know, aviara gripa…”

Emil Boc, fost prim-ministru, s-a întânit cu șeful Nokia la Guvern. În imaginile prezentate, ulterior, de cameramanul oficial, Boc l-a intrebat pe Meskus dacă postul de la sucursala din Romania reprezintă o „noua provocare”.

Directorul general Nokia a spus ca „da, este o noua provocare, (dar-n.r.) este mai aproape de casa”. Atunci, premierul l-a intrebat dacă a avut probleme cu „aviara gripa„. „Yes, but you know, aviara gripa…”. Interlocutorul a răspuns: „I’m very healthy!” („Sunt foarte sănătos!”).

Carmen Dan: ”Vreți să vă spun eu acum, cu nume și pronume?”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a confundat „prenumele” cu „pronumele„. Întrebată despre şoferul autocarului MAI care făcea curse prin Bucureşti, evitând la milimetru o coliziune frontală cu un tramvai, aceasta a răspuns, nervoasă: „Vreţi să vă spun cu nume şi pronume?”.

Ulterior, aceasta a spus că nu îşi cere scuze pentru că a „pronunţat greşit un sunet „, motivând că este om, nu maşină, însă îşi cere scuze „pentru iritare, pentru oboseală şi pentru momentul în care a părăsit-o calmul”

Nu este singura gafă a ministrului de Interne. În declaraţia de interese semnată de Carmen Dan pe 25.06.2012, aceasta a scris că deţine funcţia de „SUPPREFECT”.

Liviu Pop: ”Totul este sub control, operaţia la genunche a decurs bine”

Liviu Pop este politicianul aflat în topul gafelor care i-au și adus porecle pe măsură. În 2016, cu ocazia unei operaţii, şeful de la Educaţie îşi asigura prietenii de la Facebook că „totul este sub control, operaţia la genunche a decurs bine”.

De atunci, substantivul „genunche” s-a lipit ca un scai de numele ministrului care și-a primit, astfel, porecla pe care o merita: Genunche.