După ce jucătorul din România a postat pe Twitter un mesaj în care îi mulțumește celui mai bun tenisman al tuturor timpurilor pentru meciul din finală, Federer i-a întors favoarea și i-a transmis un mesaj. 'Felicitări pentru un turneu fenomenal Marius Copil' a fost mesajul scris de Federer alături de distribuirea mesajului românului.

Well done on a phenomenal tournament @MariusCopil ?? #SwissIndoors https://t.co/CpU0R4bKpa

— Roger Federer (@rogerfederer) October 28, 2018