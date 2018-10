ATP 500 BASEL – finala

MARIUS COPIL – ROGER FEDERER (1) 6-7 (5), 4-6

AICI, statistica finalei.

FINAL

Game 23 – Federer închide finala, salvând și o minge de break, și obține titlul cu numărul 99 al carierei, dintre care 9 au fost obținute la Basel, turneul său de casă: 4-6.

Game 22 – Break Federer, care se îndreaptă spre titlul cu număr 9 la Basel: 4-5.

Game 21 – Copil este egalat pe tabelă, la fel ca în primul set, când a avut 3-1. Acum, a avut 4-1, dar rivalul l-a ajuns din urmă: 4-4.

Game 20 – Federer și-a luat break-ul înapoi, în uralele sălii. Copil a câștigat însă punctul finalei, un lob de efect: 4-3.

Game 19 – Federer nu are emoții, când este la serviciu. Copil va miza din ce în ce mai mult pe serviciu: 4-2.

Game 18 – Federer nu își recuperează break-ul, deși Copil dă semne că are ușoare probleme medicale: 4-1.

Game 17 – Roger Federer își ridică nivelul jocului: 3-1.

Game 16 – Copil câștigă pe serviciu, după egalitate. Federer pare însă să dețină controlul situației în meci. Marius nu-i dă ritm elvețianului și atacă ori de câte ori are ocazia: 3-0.

Game 15 – Marius Copil face break, fructificând a treia minge de break din game. Setul a început de 11 minute: 2-0.

Game 14 – Cu trei ași, Marius Copil rezolvă game-ul. Are 11 ași, față de cei 6 ai lui Federer: 1-0.

SETUL 2

Primul set a durat 46 de minute. Copil a cedat al doilea set la Basel, după cel din semifinala cu Zverev.

Tie-break: 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 5-7.

Game 12 – Vom avea tie-break: 6-6.

Game 11 – Se merge cu serviciul. Federer și-a asigurat tie-break-ul, după încă un game alb. 19 puncte din 19 a câștigat Roger cu primul serviciu. Copil va servi pentru a rămâne în meci: 5-6.

Game 10 – Copil rezolvă cu serviciul, întorcând un 15-30 periculos: 5-5.

Game 9 – Federer se menține în față. Copil dispută al 7-lea meci la Basel, dintre care două au fost în calificări. Românul i-a învins pe Lajovic, M. Zverev, Harrison, Cilic, Fritz și A. Zverev: 4-5.

Game 8 – Marius Copil își face serviciul cu autoritate. Echilibru în set, cu românul făcându-i față titratului său rival: 4-4.

Game 7 – Favoritul gazdelor revine în frunte pe tabelă. A comis două duble greșeli, însă și-a luat game-ul de serviciu. Se joacă de 21 de minute: 3-4.

Game 6 – Federer, care are 8 titluri la Basel și dispută azi a 14-a finală, și-a luat break-ul înapoi la prima șansă ivită: 3-3.

Procentaj uluitor: Roger Federer a pierdut mereu (patru puncte), când a folosit serviciul doi. Continuă evoluția glorioasă a arădeanului.

Game 5 – Game alb pentru elvețian, la serviciu. 4-3 pentru Federer, la ași. Românul are un break avans și trage speranțe că poate lua primul set: 3-2.

Game 4 – Marius vine la fileu și a fost pasat de două ori de elvețian. Totuși, după 11 minute de joc, și-a consolidat break-ul: 3-1.

Game 3 – Federer face o 'dublă' și își cedează serviciul: 2-1.

Game 2 – Copil a produs primul as încă de la primul serviciu. Are doi. Al doilea a venit cu o viteză amețitoare, 243 km/h! Din tribună s-a auzit un 'Hai, Marius': 1-1.

Game 1 – Federer a început la serviciu cu un game alb: 0-1.

Momentele de aur ale lui Marius Copil din semifinala cu Alexander Zverev.



ACTUALIZARE 28 octombrie, ora 09.30. Profesionist din 2008, Marius Copil, 28 de ani, a strâns, doar din tenis, suma de 1.669.482$, dintre care aproape jumătate de milion de dolari, mai exact 491.890, i-a acumulat în 2018, potrivit statisticilor oficiale ale ATP.

ACTUALIZARE 28 octombrie, ora 09.00. După calificarea în finala de la Basel, Marius Copil a pe contul său de Facebook mesajul:

'What a match! Final at Swiss Indoors Basel against Roger Federer. ✔️ Una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Este a 6-a victorie consecutivă, într-un turneu în care se joacă la cel mai înalt nivel. Mâine la ora 16:00 îl voi întâlni pe Federer. Vă mulțumesc tuturor!'.



DRUMUL PÂNĂ ÎN FINALĂ

MARIUS COPIL

Calificări, turul 1

7-5, 7-5 cu Mischa Zverev (5)

Calificări, turul 2

6-3, 6-4 cu Dusan Lajovic (1)

Turul 1

6-2, 7-6 (8) cu Ryan Harrison

Turul 2 (optimi)

7-5, 7-6 (2) cu Marin Cilic (3)

Turul 3 (sferturi)

7-6 (6), 7-5 cu Taylor Fritz

Turul 4 (semifinale)

6-3, 6-7 (6), 6-4 cu Alexander Zverev (2)

AICI, tabloul calificărilor la simplu

AICI, tabloul principal la simplu

ROGER FEDERER (1)

Turul 1

6-2, 4-6, 6-4 cu Filip Krajinovic

Turul 2 (optimi)

6-3, 7-5 cu Jan-Lennard Struff

Turul 3 (sferturi)

7-6 (1), 4-6, 6-4 cu Gilles Simon

Turul 4 (semifinale)

6-1, 6-4 cu Daniil Medvedev (7)

Marius Copil a analizat pentru publicația elvețiană Blick finala cu Roger Federer, cel mai mare tenismen din toate timpurile.

'Cred că nu e de pe planeta asta. Joacă un tenis incredibil și tot ce a realizat până acum în tenis e incredibil. E un vis să joc contra lui, aici, la el acasă. O să fie o atmosferă senzațională, dar sper să am și eu 20 de susținători și nu doar fanii lui să se audă.

Voi încerca să fac multe puncte din serviciul meu și o să aștept să primesc o ocazie să fac un break. Chiar dacă nu voi câștiga, e o săptămână incredibilă pentru mine', a spus Copil, cel care începând de luni va urca pe locul 60 în clasamentul ATP.

'Sper că Marius a consumat multă energie în meciul său, pentru că eu mă simt foarte proaspăt. Sper să joc și mâine la fel de bine. Ar fi o nebunie să câștig al 99-lea titlu din carieră aici, la Basel. Mă simt foarte bine pe teren, îmi dau nota 8 din 10 pentru cum am jucat', a comentat Federer, după un facil 6-1, 6-4 cu Medvedev.

În ATP, doar titlu la dublu

Câștigător de turnee challenger, Copil nu are niciun turneu ATP în palmares, la simplu. S-a impus la dublu, în 2015, făcând pereche cu Adrian Ungur, la Bucharest Năstase-Țiriac Open, Openul României de la București.

La simplu, Marius Copil a disputat o finală, la Sofia, de categoria ATP 250, contra bosniacului Mirza Basic, cedată în trei seturi.

Roger Federer, 37 de ani, cel mai titrat din istoria tenisuului, are 8 titluri la turneul său de casă. Federer va disputa a 14-a finală la Basel, sperând să cucerească al 99-lea titlu al carierei (recordmanul la acest capitol este americanul Jimmy Connors, cu 109 titluri). Genialul elvețian a suferit ultima înfrângere la Basel în 2013, când a fost învins în finală de argentinianul Juan Martin Del Potro.

La casele de pariuri, Copil are șansa porcului de Crăciun, mai exact, cota 5,80 pentru un succes. În schimb, elvețianul are cota 1,15 la victorie.

Și-a asigurat 209.715 € și locul 60 ATP

La rândul său, Marius Copil este primul jucător venit din calificări care accede în finală la Basel, după cipriotul Marcos Baghdatis, în 2005. De asemenea, românul este jucătorul cel mai slab clasat care ajunge în utlimul act, după Patrick McEnroe, locul 100 ATP, în 1994.

Legături lui Federer cu România? Când Federer a devenit în premieră lider mondial, prima vizită a făcut-o la București, pentru un meci de Cupa Davis România – Elveția.

Roger Federer nu l-a întâlnit niciodată pe Marius Copil în circuitul profesionist, dar s-a duelat cu Andrei Pavel, antrenorul arădeanului. Îl conduce pe 'Cneaz' cu 7-1 la general. Singurul succes al constănțeanului datează din 2.000, de la Mastersul de la Hamburg, pe zgură, scor 6-4, 6-3. Cu mențiunea că Federer era la început de carieră (Pavel este cu 7 ani mai mare decât elvețianul; 44, față de 37).

AICI, toate duelurile Federer – Pavel.

427.765 €și 500 de puncte ATP primește învingătorul de la Basel. Învinsul din finală încasează 209.715 € și 300 de puncte ATP. Românul va depăși cel mai bun loc din carieră, 73, fiind pe locul 60, cu punctele strânse pentru că a prins finala la Basel. Dacă va deveni campion în Elveția, va intra în Top 50.