„Acest infractor, Dragnea, care s-a cocoţat în fruntea statului, progresează semnificativ în domeniul fake news„, a spus preşedintele.

Şeful statului a mai spus că, ceea ce a prezentat ieri Liviu Dragnea „este ceea ce astăzi se numeste fake news, minciuni pesediste”.

„Nu pot să nu mentionez valizele şi constat cu tristete că şi în acest domeniu politica românească s-a schimbat. Am avut Caragiale mai demult cu „O scrisoare pierdută”, apoi acea faza ciudată cu bileţelul roz pierdut şi regasit. Am ajuns la faza cu valize. Aşa se întâmplă când un infractor ajunge in vârful statului”, a spus Klaus Iohannis.

El a adăugat că nu are niciun fel de legătură cu apariţia valizelor cu documente referitoare la Tel Drum, „contrar celor vehiculate de unii mincinoşi”.

„Nu ştiu ce e cu aceste valize, nu am niciun fel de legătură, nu ştiu ce e în ele. Însă înţeleg că jurnaliştii care au primit aceste documente vor arăta ce este în valiză”, a mai adăugat şeful statului.

Anterior, Klaus Iohannis a declarat că România se confruntă din ce în ce mai des cu fenomenul fake news, subliniind că şi „ieri am avut un exemplu de paradă”.

În urmă cu o zi, liderul PSD Liviu Dragnea a venit la şedinţa PSD cu două valize în care se aflau mai multe „dosare” despre şeful statului, inclusiv mai multe stick-uri de memorie în care apăreau fotografii cu Klaus Iohannis, de pe diverse site-uri.

„Ne confruntăm din ce în ce mai des şi cu ameninţări specifice contextului actual, care riscă să pună în pericol chiar democraţia şi statul de drept – fenomenul fake news – şi ieri am avut un exemplu de paradă. Manipularea de orice fel a informaţiei de interes public şi un populism crescut care amăgeşte cu minciuni şi promisiuni prea puţin sustenabile sunt potenţiale pericole la adresa democraţiei”, a declarat şeful statului, la Palatul Cotroceni, în cadrul conferinţei „Educaţia rescrie povestea” – aniversarea a 5 ani de Teach for Romania.

Şeful statului a dat ca exemplu declaraţiile unor politicieni potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi vinovată pentru diferitele probleme din România.

„Asemenea afirmații nu reprezintă decât modul unor politicieni de a-și ascunde propriile eșecuri și de a găsi un vinovat de serviciu. Riscul este ca, din lipsa unor cunoștințe legate de relația și statutul României în Uniune, astfel de atacuri să devină, pe undeva, credibile. Singura formă de imunizare împotriva populismului și a demagogiei este educarea copiilor și a tinerilor în ceea ce privește drepturile, libertățile și responsabilitățile pe care le au, precum și în ceea ce privește modul în care funcționează statul și economia”, a subliniat preşedintele.

Președintele PSD a adus jurnaliștilor două valize, ca o ironie la documentele primite de Rise Project. Pe lângă presupusele capturi din dosarul Tel Drum și gogoșile comestibile, Liviu Dragnea a inclus și un stick cu documente.

În ceea privește dosarele din cea de-a doua valiză, liderul PSD a spus că acestea sunt:

– „dosarul achiziționării frauduloase a sediului Rise Project

– dosarul retrocedărilor ilegale către Forumul Democratic German

– dosarul procurorilor care i-au închis dosarul lui Iohannis

– dosarul declarațiilor mincinoase despre banii din chirii

– dosarul închirierii Căminului de Bătrâni de la Forumul Democratic German – niște stick-uri”.

Cele două valize aduse de Liviu Dragnea reprezintă prima reacție a președintelui PSD după ce Rise Project a dezvăluit că a intrat în posesia unei valize care conține documente secrete ale Tel Drum. Jurnaliștii spun că a valiza a fost găsit de un sătean din Teleorman, pe un câmp. Jurnaliștii mai spun că informațiile din documente sunt „informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut'.

Foto: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA

Citeşte şi: Au „detonat” 7 milioane de euro într-o bombă ecologică! Groapă de gunoi din fonduri europene, în inima unei zone turistice