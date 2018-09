Liviu Dragnea, după şedinţa CExN de vineri: „Nu am rețineri, dar nu mai am nici răbdare”

„Planul e străveziu, trebuie să ai doar răbdare, să pui piesele de puzzle pe masă (n.r. – un plan de a da jos Guvernul). Preluarea președinției Consiliului de către România înseamnă preluarea de către premierul Viorica Dăncilă. S-a decis ca premierul să gestioneze aceste lucruri. Cu acest premier intrat în 2019, nu mai poate fi dat jos, nu mai poate fi constestat și vorbim de un an electoral 2019. Miza uriașă sunt prezidențialele. Înseamnă dorința lui Klaus Iohannis de a avea niște servicii care să se joace prin Justiție, să protejeze, să amenințe, să șantajeze. Înseamnă un an în care rezultatele noastre, chiar dacă vă plictisesc discuțiile acestea, rezultatele vor fi și mai evidente, dacă se poate spunea așa. Iohannis ar putea ajunge să spună votați-mă pe mine, nu am făcut nimic bun, am făcut rău. Un contracandidat al nostru, sper să fie unul comun, se poate prezenta ca un garant al acestei creșteri economice și al unei bunăstări pentru români”, a spus Dragnea, la Antena 3.

„Au fost colegi care m-au certat, tocmai că nu am fost o mână de fier. Am delegat atribuții și informal, a dus la o comunicare mai grea a mea cu restul partidului, ocupându-mă de unele chestiuni extrem de importante, unele vizibile, altele nu, dar care au generat rezultate. Nu se va mai întâmpla”, a mai spus Dragnea.

Vineri, Liviu Dragnea a obținut o nouă victorie în fața contestatarilor săi, primind vot de încredere în ședința Comitetului Executiv Național. 55 de membri ai CExN PSD au votat pro-Dragnea, în timp ce numai 8 persoane i-au cerut liderului PSD să facă un pas înapoi.

Unul din cei mai mari contestatari ai lui Liviu Dragnea este primarul Capitalei, Gabriela Firea.