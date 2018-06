Luigino Pellegrini, fostul impresar al lui Roberto Baggio, la interviurile Libertatea Live. Totul despre tabăra de fotbal a lui Juventus Torino la București, despre ”Il Codino” și despre CM 2018

Luigino Pellegrini este fostul agent al lui Roberto Baggio. S-a retras din fotbal odată cu retragerea lui Roby, din 2004. A lucrat un deceniu cu ”Il Codino”.



Acum, Mister Pellegrini ”reintră în joc” datorită copiilor, mici fotbaliști. I-a dus la tabere de fotbal prin Italia și, datorită relației apropiate cu Juventus Torino, s-a gândit să aducă el în România o tabără de fotbal la cele mai înalte standarde.

Cei 180 de copii 7-16 ani din tabăra de fotbal (București, 15-27 iulie) vor fi pregătiți de antrenori de la Juventus Torino. Omul numărul 1 prezent în Capitală va fi directorul tehnic al Școlii de Fotbal Sisport Juventus Torino, Eugenio Astorino.

Antrenamentele vor avea loc la Baza Sportivă Regal Sport – Coresi de la Piața Presei Libere (pentru mai multe detalii, pe www.juventus.com/campromania).

La fiecare serie, numărul maxim de participanți este de 90 de copii cu vârste între 7 și 16 ani. Pentru cei care nu locuiesc în București există pachetul All Inclusive, pe baza căruia copiii pot beneficia de cazare la un hotel de patru stele.

Programul include 22 de antrenamente tehnico-tactice; cele de după-masă vor fi deschise publicului.

Sunt înscrieri în tabără din toată țara

Vor veni și: un copil din Toronto, altul din Chicago

Frații beneficiază de reduceri, la fel și grupurile de prieteni – fotbalul este un joc de echipă, iar relațiile de echipă sunt foarte importante.

”Pentru mine este o onoare să pot aduce în România acest model de antrenament care a pregătit nume legendare ale fotbalului și a făcut performanță la nivel mondial. Clubul Juventus Torino înseamnă foarte multe lucruri pe care eu le iubesc, mai ales după ce am lucrat zece ani cu legendarul Roberto Baggio. Am doi băieți de 8 și 10 ani care abia așteaptă acest program de antrenament”;

De ce sunt probleme cu profesorii din România? Ce i s-a întâmplat fiului său, care e portar?

”Principalul scop al acestei tabere de fotbal este încurajarea performanței. Întâlnirea cu antrenorii italieni de la Școala de fotbal Juventus Torino este un prilej unic pentru participanții dornici de perfecționare de a învăța noi tehnici de a juca fotbal, de a gândi fotbalul. Pentru mulți dintre participanți este o ocazie extraordinară de a interacționa pentru prima dată cu antrenori de la cea mai bună echipă italiană, care au o altă mentalitate”;

”Performanța este rezultatul unei combinații între talent, dăruire și multă muncă. Exemplul perfect în aceste zile este chiar campioana noastră, Simona Halep”;

”Secretele sportivilor de performanță? Disciplina, sacrificiul și dăruirea. Am avut foarte aproape de mine poate cel mai bun exemplu: Roberto Baggio, care a însumat toate aceste ”secrete”, pe fondul unui talent imens. Și vă mărturisesc ceva: până și Roby, știind că are probleme la genunchi, după ce se terminau antrenamentele, rămânea în sală în fiecare zi pentru a lucra suplimentar față de ceilalți, ca să-și întărească musculatura. Și nu îi era deloc ușor. Și nu de puține ori muncea cu lacrimi. Am trăit toate acestea alături de el” – Luigino Pellegrini, fost impresar al lui Roberto Baggio

Ce se întâmplă cu numele Juventus în România. EXCLUSIV A apărut echipa Daco-Getica București! Echipa din Colentina nu mai are voie să folosească numele Juventus. Cum a ajuns la această soluție!

Pellegrini monotorizează Liga 1, are explicații pentru nerealizările unor fotbaliști talentați din România. De ce suferă stranierii noștri din Serie A?



Ce români din Italia i-au plăcut?

Urmărește Campionatul Mondial 2018, la care nici Italia, nici România nu sunt prezente!

Ce nu mai are Italia de lipsește de la Mondialul din Rusia? Contează că Milan și Inter au proprietari chinezi?



De ce e nevoie de pisholog și în fotbal? ”Baggio nu suporta psihologul, făcea glume pe seama lui. Spre norocul lui, Roberto a fost o persoană echilibrată, nu avea nevoie de consiliere”.

Pellegrini are multe povești cu Roberto Baggio, fotbalul italian.

La 51 de ani, Roberto Baggio s-a mutat în Argentina și e ocupat cu vânătoarea. De ce a luat această decizie?

Împreună cu soția Andreina Fabbi, pe care a cunoscut-o încă de la 15 ani, cu care are trei copii: Valentina, născută în 1990, Mattia, în 1994, și Leonardo – 2005.

Pellegrini e stabilit în România de 20 de ani, e căsătorit cu o româncă și are copii. Din când în când, se revede cu Roberto, dar nu în legătură cu fotbalul, ci tot cu vânătoarea: Luigino îl conduce în Călărași pentru partide de împușcat rațe și gâște.

Cum e Roberto din punct de vedere fizic? A avut o groază de accidentări în timpul carierei. Când l-a cunoscut Luigino, în 1986, Roby era în cârje și mulți spuneau că nu va mai juca! Unde ar fi ajuns fără probleme?

De ce nu a ajuns Baggio antrenor? Pentru că a avut mereu conflicte cu tehnicienii, din cauza firii sale rebele?

Se spune că Mircea Lucescu a fost singurul antrenor cu care Baggio s-a înțeles.

În calitate de ambasador al Organizaţiei unite pentru Agricultură şi Alimentaţie, a primit premiul Peace Summit, “Il Codino” străbate în prezent globul pentru a transmite un mesaj de pace în zonele de conflict şi pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi.

De ce s-a retras Luigino din impresariat, o lume care, încă, produce bani?

Cum a ajuns Luigino Pellegrini să lucreze cu Roberto Baggio și prin ce probleme au trecut cei doi?

4 este numărul trofeelor pe care Baggio le-a câștigat în carieră: 2 titluri ale Italiei, cu Juventus și cu AC Milan, Cupa Italiei și Cupa UEFA, ambele cu Juventus

Ce s-a întâmplat după ce Baggio a ratat o lovitură de departajare în finala CM 1994, cu Brazilia: ”I made a mistake in 1994…”.

Cum e azi, Roberto? A spus într-un interviu că ”m-am cam îngrășat”. Era idolul fetelor la Coppa del Mondo 1990.

Site-ul personal al fostului “Balon de Aur” www.robertobaggio.com este actualizat în permanenţă cu informaţii traduse în trei limbi: italiană, spaniolă şi engleză.

De câte ori a fost Roberto Baggio la vânătoare în România și unde (2011, 2015, ? Când revine? La un moment dat, fostul mare fotbalist a avut probleme cu armele! Problemele de la Rimini.



Pe când evolua încă la Inter Milano, celebrul fotbalist şi trei amici de ai săi au ochit şi doborît 37 de gîşte şi 4 raţe sălbatice în insula Pietrosu, din lunca Dunării. Pentru acea escapadă, Baggio&Co au achitat statului român 2.500 mărci germane.

Ce afaceri derulează Luigino Pellegrini în România?

Cine e Roberto Baggio

Data naşterii: 18 februarie 1967

Echipe la care a evoluat: Vicenza 1982-1985 (46m/15 g); Fiorentina 1985-1990 (135 m/55 g); Juventus 1990-1995 (201 m/115 g); AC Milan 1995-1997 (67 m/19 g); Bologna 1997-1998 (33m/23 g); Inter Milano 1998-2000 (62 m/18 g); Brescia 2000-2004 (100 m/46 g)

La echipa naţională: 56 selecţii / 27 goluri

Vicecampion mondial la CM SUA1994

Medaliat cu bronz la CM Italia 1990

Dublu campion al Italiei – Juventus 1994-1995 şi Milan 1995-1996

Cîştigător al Cupei UEFA – Juventus 1993

Balonul de Aur 1993

Fotbalistul anului 1993