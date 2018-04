Macacul Naruto, devenit celebru pentru că a apăsat pe butonul unui aparat foto și și-a făcut două selfie-uri în jungla din Indonezia, a pierdut drepturile de autor asupra instantaneelor. Potrivit CNN, o curte de apel din Statele Unite s-a pronunţat în procesul intentat de Asociaţia PETA împotriva fotografului naturalist David Slater.

În urmă cu şapte ani, macacul Naruto i-a luat aparatul foto lui David Slater, un fotograf de animale britanic care făcea un fotoreportaj în rezervația Tangkoko de pe insula Sulawesi, şi a apăsat pe declasatorul acestuia. Cele două selfie-uri rezultate au fost incluse într-un album publicat ulterior.

În 2015, Asociaţia PETA, care militează la nivel mondial pentru drepturile animalelor, i-a dat în judecată pe fotograf şi pe reprezentatii editurii care au publicat albumul pentru faptul că Naruto “deține drepturile asupra imaginii, cum ar fi cazul cu o ființă umană”.

În ianuarie 2016, o instanţă a dat dreptate fotografului şi editurii argumentând că “Preşedintele şi Congresul pot extinde protecția legii atât asupra animalelor, cât și asupra oamenilor, dar în prezent nu există niciun indiciu că au făcut acest lucru în Legea privind drepturile de autor”. Atunci, asociaţia PETA a făcut recurs.

Potrivit CNN, săptămâna această o curte de apel din Statele Unite s-a pronunţat definitiv în acest caz: “Animalul are statut constituțional, dar nu are statutul legal de a pretinde încălcarea drepturilor de autor a fotografiilor cunoscute sub denumirea de “Monkey Selfies”.

“Pretenția maimuței este valabilă în temeiul articolului III din Constituția Statelor Unite. Cu toate acestea, concluzionăm că această maimuță – și toate animalele, din moment ce nu sunt umane – nu are statut legal în temeiul Legii drepturilor de autor”, a mai afirmat instanţa.

CITEŞTE ŞI