„Am tot fost întrebată cum mă menţin, aşa că azi am decis să vă împărtăşesc şi vouă secretul meu. De puţin timp am început antrenamentul şi am un meniu personalizat. Sunt foarte mulţumită de program şi de nutriţia primită, pot spune că mi-am schimbat stilul de viaţă şi mă simt foarte bine”, a scris Mari pe contul de socializare.

Unii dintre prietenii virtuali au jignit-o , însă aceasta nu a dat curs răutăților. . „Mă gândeam că ai scos şi tu vreo carte de slăbit”, „Dacă mai termini şi liceul, ar fi şi mai bine”, sunt doar două dintre comentariile primate. Deznodământ pentru Mari și Iulian, după aventura pe Insula Iubirii. La ultima confruntare, înainte de finalul emisiunii, cei doi tineri s-au despărțit cu scandal și au pus capăt relației de doi ani pe care o aveau.

