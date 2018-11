Mari și Iulian s-au comportat ca și cum ar fi fost doi străini în momentul reîntâlnirii la Ceremonia Focului de pe Insula Iubirii. După o relație de doi ani, tinerii și-au lansat acuze dure.

Tânăra a arătat că exista o disfuncționalitate a relației pe care o avea, cu mult înaintea venirii pe insulă. Ea era nemulțumită total de ceea ce îi oferea Iulian, bărbatul cu care își împărțea viața, și era dornică de aventură, de experiențe noi și de trăiri intense.

„Nu mă așteptam așa de repede, așa de repede să se întâmple. În mare parte, mă așteptam. Și poate acasă n-am avut ocazia să observ, dar aici am aflat”, a mărturisit Iulian.

„Nu regret nimic din ce am făcut. Am făcut exact ce am simțit”, a afirmat Mari.