Mihaela Rădulescu a prins drag de zbor datorită bunicului ei. El ar fi vrut s-o vadă pilot, măcar pe avioane ușoare, dar atunci, femeilor nu le era permisă această meserie. Diva de la “Românii au talent” își scoate acum pârleala, pe elicoptere, unde nu e așa de complicat ca la avioane, dar senzațiile sunt la fel de tari.

Mihaela Rădulescu e atrasă de sporturile extreme, care vin la pachet cu un nivel crescut de adrenalină, așa că după ce a-ncercat cam tot ce se poate pe pământ și în apă, era firesc să o vedem… și-n aer! Că doar nu degeaba e, de aproape 4 ani, iubita supersonicului Felix Baumgartner, singurul om care a sărit din stratosferă, depășind viteza sunetului, și care în urmă cu o săptămână a împlinit 49 de ani. Însă, în mod surprinzător, nu Felix i-a insuflat dragostea pentru avioane și elicoptere, ci un bărbat… cu mult mai multă vechime în viața ei.

“Am zburat cu avionul când eram copil, era un avion utilitar. Motivul era absolut hilar: aveam tuse măgărească și se știe că unul dintre tratamentele pentru așa ceva e să te duci la înălțime. O altitudine mai mare te ajută să scapi de tusea măgărească. Bunicul meu așa m-a făcut bine, m-a dus cu avionul, și s-a bucurat și el foarte tare când a văzut că-mi place să zbor”, ne-a dezvăluit Mihaela.

După ce a văzut că Mihai Mărgineanu a reușit în câțiva ani să ia toate patalamalele necesare ca să poată pilota chiar și avioane comerciale, parcă mai abitir simte Mihaela nevoia să treacă și ea la manșă. Doar lipsa timpului o împiedică să devină… una dintre cele mai sexy femei pilot!

“Am început școala de pilotaj elicoptere din plăcere, chiar dacă, poate, nu voi ajunge vreodată la nivelul de pilot comercial… oficial, să zicem. Îmi place la nebunie treaba asta și e unul dintre foarte puținele sau chiar singurul regret major legat de ce aș fi vrut să fac în tinerețe și nu am făcut: să zbor. Am avut un bunic pilot militar, care a încercat să mă ducă pe drumul asta, numai că pe vremea aceea, nu prea voiau – spre deloc – să ia femei în povestea asta cu școala de pilotaj. Nu aveam voie nici măcar să încercăm și atunci, zbaterile bunicului meu au fost în zadar, dar mi-a rămas cumva în minte treaba asta. El ar fi vrut să fiu pilot de avion, măcar de avion ușor – care să zicem că nu e chiar un vis pierdut… Într-o bună zi, mi-ar plăcea să mă apuc și de școala asta, pentru că ar fi posibilă… Mă atrage foarte mult”, spune colega de juriu a Andrei, a lui Andi Moisescu și a lui Florin Călinescu.

Diva are și un model de urmat în aviație: cântărețul și actorul din “Las Fierbinți” Mihai Mărgineanu, cu care e colegă de trust și lângă avionul căruia a făcut o ședință foto pentru revista VIVA!, în urmă cu aproape 3 ani.

“Mă uit cu bucurie la Mihai Mărgineanu, care, la o vârstă deloc fragedă, s-a apucat de școala de pilotaj și m-am bucurat să-l văd pilot în toată regula, un pilot foarte bun! Sper să ajung și eu acolo. Deocamdată, pot să spun că știu să pornesc un elicopter și știu să-l țin în aer la linia de zbor. Nu aș putea spune însă că știu să aterizez, pentru că n-am avut ocazia să exersez foarte mult, decât la dublă comandă, și acolo chiar e de învățat, pentru că aterizarea cu elicopterul te poate încurca foarte tare. E ceva ce mă atrage, îmi place și, chiar dacă rămân la nivelul asta, fără licență, tot înseamnă că am făcut ceva în plus în viață, că am învățat ceva, și mă simt bine, e un sentiment fantastic să poți să zbori. E clar o pasiune!”, ne-a povestit vedeta.

