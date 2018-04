Militarii români sărbătoresc Paștele pe frontul din Afganistan, departe de familii și prieteni. Chiar dacă misiunile lor sunt 24 de ore din 24, cei 640 de soldații și-au făcut timp ca în Săptămâna Mare să meargă la slujbele ținute într-o capelă amenajată în incinta bazei aeriene Kandahar. Militarii au respectat și o parte dintre tradițiile de acasă. Au înroșit ouă și au luat lumină în noaptea de Înviere.

Paștele pe front

Capela românească din Kandahar a fost neîncăpătoare pentru militarii care au vrut se roage în Săptămâna Mare. Conform tradiției, în fiecare seară au fost ținute slujbe.

”Chiar dacă suntem departe de casă, ne-am bucurat de această săptămână pregătitoare ale patimilor Domnului nostru și Mântuitorul Isus Hristos. Cu toții am participat la Denii. Ne-am spovedit, ne-am împărtășit. Marea bucurie a Învierii a fost atât de importantă încât numărul încât capela a devenit neîncăpătoare. Am ieșit cu toții în curte și aici am primit Lumina Învierii și am cântat cu toții frumoasa cântare Hristos a Înviat. (…)Învierea Domnului rămâne cel mai important eveniment al creștinilor. Așa cum spune Sântul Apostol Pavel către Corinteni ”Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credința voastră”. De aici vreau să transmit familiilor noastre salutul creștinesc ”Hristos a Înviat”, iar Învierea Domnului ne-a făcut mai puternici și mai încrezători. Să petreacă în pace acasă pentru că noi vom veni cu toții acasă și atunci ne vom bucura cu toții.”, a spus Gheorghe Niculescu, preotul militar trimis în Afganistan

Pe front, Paștele se sărbătorește în condiții diferite, dar se simte la fel, spun mulți dintre militari. Chiar dacă nu sunt alături de familie la masă, au găsit soluții pentru a respecta cel puțin o parte dintre obiceiurile specifice acestei sărbători. Au înroșit ouă, iar bucătarii vor încerca să gătească, cu ingredientele pe care le au în Afganistan, o masă tradițională.

Tot în această perioadă, miliarii au înregistrat mesaje video pentru cei dragi

”Sfânta lumină a Învierii să vă aducă în suflete pace și un gând bun. Paște fericit!”, a transmis caporalul Oana Stoica ”Vreau să profit de această ocazie să-i spun tatălui meu ”La mulți ani” și nu mai bine. Mă gândesc mereu la tine” , a spus locotenentul Roxana Rus ” Sărbătorile Pascale să vă aducă pace liniște și bucurie în sufletele voastre. Sperăm ca atunci ați fost la biserică și ați înălțat rugăciuni v-ați gândit și la noi, militarii care reprezentăm România departe de hotare . Paște fericit și Hristos a Înviat ”, spune sublocotenentul Denise Latife ”Lumina și căldura Paștelui să ne încălzească sufletele și să ne deschidă inimile spre speranță și credință. Doresc un Paște Fericit familiei mele și tuturor românilor”, transmite plutonier major Adrian Caneta ”Cu ocazia sfintelor sărbători de Paște aș dori să urez, în primul rând, soției mele, copiilor, părinților mei, fratelui, surorii mele și tuturor celor dragi un Paște Fericit ” urează plutonierul Grigore David. ”Prin tradiție, învierea Domnului se sărbătorește în familie. Le transmitem celor de acasă gândurile noaste bune și Hristos a Înviat”, transmite și colonelul Ionuț Ilinca, comandantul Batalionului românesc din Afganistan.

Soldații român se află în Afganistan în misiuni de câte șase luni și fac parte din efortul NATO de a asigura securitatea în această regiune.

Citește și: