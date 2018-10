Vedeta Antena 1 mărturisește că deja toți colegii îi cunosc poftele de graviduță, pentru că merge cu borcanele de murături, după ea, la filmări.

'Am poftă de mâncare acră și piperată. Nu mănânc excesiv, dar am aceste pofte. Vin cu borcanul de castraveți murați în culise. Fetele mă mai machiază, eu mai mănânc un cornișon. Nu am luat decât două kilograme în aceste cinci luni, sunt mai bine decât mă așteptam', a declarat Mirela Vaida în cadrul emisiunii 'Prietenii de la 11'.

Mirela are un program foarte încărcat, prezintă zilnic o emisiune live la Antena 1, este parte din echipa musicalului Mamma Mia, iar în weekend are spectacole la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, dar spune că se simte bine și că își dorește să fie la fel de activă în continuare.

Citește și

EXCLUSIV/Mesajul categoric al fostului șef ANAF care a declanșat Dosarul Transferurilor: „Cei care au scăpat să se ducă să dea acatiste! Aveam probe să-i trimit în instanță!”