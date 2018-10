Nicolae Hurduc este oficial ministru al Cercetării și Inovării. Președintele Iohannis a semnat decretul. Ce CV are

Nicolae Hurduc este decanul Facultăţii de Inginerie chimică şi Protecţia mediului de la Universitatea „Gheorghe Asachi' din Iaşi și a fost propus pentru această funcție de premierul Viorica Dăncilă.

'Am trimis deja domnului Iohannis propunerea. Să vedem dacă va fi de acord cu această propunere. Are o carieră vastă, are foarte multe lucrări, un CV foarte bun, un bun comunicator, implicat în absorţia fodurilor UE şi acest lucru e foarte important pentru Ministerul Cercetării', spunea prim-ministrul României

Pe 31 august, Nicolae Burnete a anunţat că demisionează din funcţia de ministru al Cercetării şi Inovării. În locul său a fost numit ministru interimar Viorel Ştefan, al cărui mandat expiră pe 27 octombrie.

Potrivit Mediafax, Nicolae Hurduc (62 de ani) este inginer chimist şi a absolvit în 1980 Institutul Politehnic din Iaşi – profil Tehnologia Compuşilor Macromoleculari. În 1993 a devenit doctor inginer în chimie.

În 1980-1984 a lucrat ca inginer la Combinatul de Fibre Sintetice Iaşi, în 1984-1986 a fost cercetător la Institutul de Chimie Macromoleculara «Petru Poni» Iaşi. Din 1986 până în 2001 lucrează la Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» Iaşi pe posturile de asistent universitar, şef lucrări şi conferenţiar universitar.

În 2001, a devenit profesor universitar la Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi» Iaşi.

Din 2016, Hurduc ocupă funcţia de Decan al Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice «Gheorghe Asachi» Iaşi.