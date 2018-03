Noul Spital de Urgență din București se va numi „Sfântul Vasile cel Mare”. Acolo vor fi mutate Spitalul Floreasca, Spitalul de Arși și pediatria de la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului (IOMC), se va numi ”Sfântul Vasile cel Mare”. Construcția va începe la sfârșitul anului 2019 și va dura patru sau cinci ani. Valoarea construcției, dar și echiparea spitalului, suportate integral de Primăria Sectorului 1, sunt estimate la 300 de milioane de euro, a anunțat, luni, edilul, Daniel Tudorache.

Spitalul, care ar trebui să fie construit până în decembrie 2024, va avea 1.015 paturi, 37 de săli de operație și 60 de linii de gardă.

”În momentul de faţă am terminat studiul de pre-fezabilitate. Am început demersurile pentru PUZ. Noi sperăm cu ajutorul consilierilor generali să fie votat PUZ-ul undeva în luna mai. Am făcut un grafic – când va începe efectiv. După calculele noastre, construcţia în acea zonă ar putea începe în octombrie 2019. Aceste spital care se va numi Sfântul Vasile cel Mare va avea 1015 paturi plus 100 de paturi pentru UPU”, explică Tudorache.

Trei spitale vor fi relocatre în noua unitate de urgență, respectiv Spitalul Floreasca, Spitalul de Arşi, Institutul Mama şi Copilul (secţia de pediatrie). Toată investiţia va fi suportată de Primăria sectorului 1: ”După calculele noastre va fi în jur de 300 milioane de euro. Poate să depăşească. Noi aşa m stabilit- undeva la 300 milioane de euro. Va începe în 2019 octombrie şi noi sperăm ca în 4-5 ani să se termine cu totul. Toţi sunt banii Primăriei sectorului 1 şi cu aparatura medicală. Când îl predăm, îl predăm la cheie Ministerului Sănătăţii. Tot acest proiecte s-a făcut împreună cu MS în baza protocolului din luna septembrie 2017. Spitalul va avea locuri de parcare suficiente. Avem 7,2 hectare. Este un spital de care Bucureştiul va avea nevoie. Vor fi relocaţi toţi medicii şi asistenţi din cele trei locaţii”, spune Tudorache.

Potrivit edilului, aparatura existentă în cele trei unităţi medicale nu va fi relocată în noul spital.

”Aici dorim să fie un spital nou”, a precizat , edilul Sectorului 1.