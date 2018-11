„În amintirea celor patru membri decedați ai trupei Goodbye to Gravity le-am adăugat numele în misiunea NASA InSight, pentru a ajunge pe Marte. Numele lui Alex, Vlad, Bogdan, Mihai au fost adăugate pe un microcip. Acest microcip a fost montat în sonda InSight. Opera de artă a Goodbye to Gravity și numele trupei au legătură cu călătoria în spațiu și domeniul astronomiei. Din acest motiv am decis să-i onorez pe cei patru oameni”, a scris Andreas Schonhofen pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity în urmă cu un an.

Recent, cei care administrează pagina de Facebook a Goodbye To Gravity au spus că numele membrilor vor rămâne mereu pe Marte.

„Sonda InSight a NASA a ajuns cu succes pe Marte! Pe lângă misiunea științifică, sonda are în interior numele lui Alex, Bogdan, Vlad și Mihai, ducându-le amintirea mai departe de lumea noastră și în eternitate. Mulțumirile noastre merg, încă o dată, spre Andreas Schonhofen pentru această inițiativă de comomemorare”, scrie pe pagina Goodbye to Gravity.

Sonda spațială InSight a ajuns cu succes pe Marte, marți dimineața, călătorind mai bine de șapte luni în spațiu.

