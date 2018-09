Femeia în vârstă de 40 de ani are un copil și a fost diagnosticată cu cancerul în noiembrie 2016. Ea a urmat un tratament pentru a înfrânge boala, scrie Daily Mail.

'Cum zicea Frank Sinatra, prietenii mei, mă tem să spun că acel moment a venit. Mi s-a spus că mai am câteva zile de trăit și este ireal', a scris femeia pe Twitter.

In the words of the legendary Frank S – Im afraid the time has come my friends. And suddenly. Im told Ive only got days. Its very surreal. Thank you so much for all the support Ive received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. ?? pic.twitter.com/DhMurbqMJz

— Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 3, 2018