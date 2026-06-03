Orașul Sankt Petersburg a fost bombardat de Ucraina

În dimineața de 3 iunie 2026, orașul Sankt Petersburg a fost ținta unor atacuri cu drone, confirmate ulterior de Ucraina, care au vizat terminalul petrolier din zonă.

Incidentul a avut loc în aceeași zi în care a început Forumul Economic Internațional de la Petersburg, programat între 3 și 6 iunie, eveniment la care urmează să participe Vladimir Putin. Potrivit portalului ucrainean de știri NV.ua, atacul a declanșat o incendiu de proporții la terminalul petrolier, afectând infrastructura strategică a Rusiei.

Ucraina a lansat atacuri asupra infrastructurii și navelor militare din orașul rusesc

Pe lângă terminalul petrolier, surse citate de portalul ucrainean de știri au confirmat că în regiunea Leningrad a fost lovită o corvetă de patrulare. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată fum dens în zona unde erau staționate navele.

Conform informațiilor, atacul asupra corvetei a fost realizat cu drone FPV. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că „au fost obținute și obiective militare pe baza navală Kronstadt”.

Cum a lansat Ucraina atacul asupra orașului din Rusia

Sankt Petersburg a fost lovit într-o operațiune coordonată de mai multe structuri ucrainene: SSO, SBU, SBS, GUR și DPSU.

Potrivit SSO, terminalul petrolier vizat este unul dintre cele mai mari din zona Mării Baltice, cu o capacitate anuală de 12,5 milioane de tone.

„Au fost documentate incendii majore la fața locului”, au declarat oficiali ai SSO.

Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, a subliniat că atacul asupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg este al 20-lea de succes în ultimele 33 de zile.

„O navă lovită cu succes de pasărea liberă ucraineană”, a comentat ironic Brovdi, făcând referire la declarațiile lui Putin din 2015 despre „lovirea primului”.

Primele reacții venite din partea Rusiei după atacul Ucrainei

Guvernatorul orașului, Alexander Beglov, a recunoscut atacurile cu drone asupra infrastructurii din cartierele Kronstadt, Kirovsky și Krasnoselsky. Aeroportul Pulkovo din Petersburg a fost afectat, cu 29 de zboruri întârziate și 9 redirecționate spre alte aeroporturi, conform TASS.

Forumul Economic Internațional de la Petersburg a fost marcat de aceste incidente. Denis Shtilerman, cofondator al Fire Point, a ironizat situația, menționând: „Am dorit să organizăm o excursie pentru invitați pe crucișătorul Moscova, dar a trebuit să lovim două alte nave”.

Printre invitații forumului se numără Rodney Mims Cook jr, fost oficial american. „Economia arde la propriu”, a comentat Andrii Kovalenko, șeful Centrului de Combatere a Dezinformării.

Atacul Ucrainei are loc la scurt timp după ce Rusia a schimbat tactica bombardamentelor asupra țării vecine. Astfel, Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna din cele opt rachete 3M22 Zirkon lansate de Rusia în timpul atacului masiv din noaptea de luni spre marți.

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