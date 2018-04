Preotul Gheorghe Nicolescu se află acum la a treia misiune pe frontul din Afganistan. Puțini știu că, în 2002, el a avut inițiativa de a ridica prima biserică de lemn românească în această zonă de război. Armata începeau atunci una dintre cele mai complexe misiuni în afara granițelor țării. Construirea unui lăcaș de cult ortodox într-un teatru de război și într-o țară musulmană părea o misiune imposibilă. Preotul Nicolescu a luptat pentru ca ideea lui să fie pusă în aplicare. A considerat că un locaș de cult, un loc în care militarii să se reculeagă înainte și după misiuni, nu ar face decât să le ușureze traiul departe de casă.

*** Material realizat cu sprijinul Maistru militar principal Iulian Cadulencu

Foto: Iulian Cadulencu şi arhiva personală a preotului militar Gheorghe Nicolescu

O biserică românească în deșert

Părintele Nicolescu se află din nou printre militari, în Afganistan. A fost preotul care a însoțit primul contingent românesc în Afganistan.

”Anii trec şi-mi amintesc când am fost selecţionat pentru prima misiune în anul 2002, în teatrul de operaţii cu Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii Roşii” şi nu prea aveam informaţii cu privire la ceea ce voi găsi şi ce voi face specific misiunii. Primul care mi-a dat sfaturi şi m-a îmbărbătat a fost Înalt PreaSfințitul Părinte Calinic şi apoi, preoţii din secţia asistenţă religioasă din Statul Major General şi Statul Major al Forţelor Terestre. După o perioadă de tranzit, ne-am instalat tabăra şi fiecare avea locul lui în jurul comandamentului. Fiind creştini şi ştiind că omul sfinţeşte locul, am instalat cu toţii un cort cu dimensiuni mai mari decât cele normale, ca loc de rugăciune. Acolo am început să săvârşim Sfânta Liturghie. Pentru început ne-am mulţumit cu un cort, dar praful şi căldura ne punea la grea încercare. Nu se vorbea la aceea vreme de instalaţii de aer condiţionat.”, își amintește preotul Nicolescu.

Preotului a considerat că militarilor le-ar fi de folos o biserică chiar în această zonă periculoasă de război. A fost o inițiativă în premieră pentru Armata României.

” Aşa m-am văzut nevoit să merg la comandantul batalionului, actualul şef al Statului major al Apărării, domnul general dr. Nicolae-Ionel Ciucă pe care l-am regăsit într-o scurtă şedinţă cu locţiitorul (pe atunci) domnul maior Ioan Nicolae şi le-am expus ceea ce intenţionez să fac împreună cu toţi militarii batalionului. Sincer, toată noaptea m-am gândit dacă prin cererea mea deranjez pe cineva sau pun în încurcătură ceea ce avea fiecare de făcut în acea bază, dar răspunsul nu a întârziat să apară: „Da părinte, faceţi un proiect la ceea ce v-aţi gândit şi în timpul briefingului cu partenerul american o să le expun intenţiile noastre.” Seara am fost chemat de către comandantul batalionului – locotenent-colonel Nicolae – Ionel Ciucă, iar când m-a văzut s-a luminat dintr-o dată la faţă şi mi-a transmis cu o mare bucurie în suflet că a primit aprobarea şi putem ridica Sfânta Biserică ”, spune preotul.

”În mijlocul corturilor aveam ceva care ne împlinea pe toţi, Sfânta Biserica Românească”, spune cu patos părintele Nicolescu. După ce a primit aprobarea finală, în doar două săptămâni a fost ridicată primul loc de rugăciune din deșertul afgan.

”În această biserică militarii români au avut bucuria, în data de 30 noiembrie 2002, de Sfântul Apostol Andrei, să slujească Înalt Prea Sfinţitul Teofan pe atunci Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, sosit în Kandahar cu o delegaţie pentru a participa la Ziua Naţională a României. Nu pot decât să vă citez ce mi-a spus un militar pe care l-am găsit noaptea în biserică: „Părinte, aici mă simt acasă, îmi trece dorul de familie….” şi după …. mulţi ani am resimţit din partea militarilor acelaşi sentiment de apropiere de casă şi familie pentru că biserica este casa tuturor. ”, își amintește preotul militar.

Citește și:

Citește și: