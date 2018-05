“În cadrul discuţiilor, a fost analizată situaţia macroeconomică existentă, context în care preşedintele României a subliniat că este esenţială independenţa Băncii Naţionale a României în legătură cu deciziile de politică monetară, aceasta fiind o condiţie fundamentală pentru un stat membru al Uniunii Europene”, scrie într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Potrivit sursei citate, Iohannis a menționat că Banca Națională a României trebuie să urmărească, cu responsabilitate și determinare, obiectivul fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, astfel încât veniturile românilor să nu aibă de suferit prin scăderea puterii de cumpărare.

Guvernatorul BNR a prezentat principalii factori ai creșterii prețurilor, arătând că influențele semnificative provin din componente aflate în afara sferei de acțiune a politicii monetare.

În ceea ce privește problema coordonării politicilor economice, şeful statului a apreciat că aceasta nu înseamnă ca politicile unor autorităţi să fie subordonate obiectivelor altora, însă ansamblul politicilor economice trebuie să asigure, prin toate măsurile care se impun, stabilitatea şi predictibilitatea cadrului macroeconomic.

O întâlnire între președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă ar fi trebuit să aibă loc vineri, 27 aprilie, pe tema conflictului dintre Guvern şi BNR, dar că această întrevedere nu a mai avut loc.

“Rolul BNR este unul foarte clar determinat şi calitatea principală a BNR este independenţa ei faţă de voinţa politică, faţă de Guvern şi faţă de alte autorităţi ale statului. Este foarte evident că PSD pune sub semnul întrebării şi chestionează această independenţă. Acest lucru s-a putut vedea din declaraţiile unor personaje din conducerea PSD şi mă îngrijorează. BNR nu poate să fie acaparată politic de PSD, BNR trebuie să rămână independentă pentru a putea să pună în practică o politică independentă în interesul României”, a declarat Iohannis, după două zile, la 27 aprilie, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a adăugat, la scurt timp după momentul în care ar fi trebuit să se întâlnească față în față cu premierul Viorica Dăncilă, că este de dorit ca politicile BNR şi politicile Guvernului să fie într-o măsură rezonabilă corelate şi discutate.

“Pentru că evident nu s-a întâmplat acest lucru, am dorit să mediez între ei. Doamna Dăncilă nu a înţeles acest lucru”, a completat şeful statului.

Totodată, Klaus Iohannis a declarat că solicită demisia Vioricăi Dăncilă.

„Au trecut trei luni de când Guvernul a fost învestit. Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al României și transformă Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea, solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României”, a declarat președintele.

Dăncilă spune că nu există un conflict Guvern-BNR

Viorica Dăncilă a declarat, la rândul său, vineri, că nu există un conflict Guvern-BNR. Premierul a anunțat, la România TV, că va avea o întâlnire cu Guvernatorul Isărescu și a precizat că nu a nu am avut o reacţie de respingere sau să se dea cel puţin senzaţia că există o divergenţă cu această instituție, de aceea a şi refuzat să meargă miniştrii la mediere de la Palatul Cotroceni.

“Nu există niciun conflict interinstituţional”, a afirmat Dăncilă, întrebată care este relaţia Guvern – BNR.

Întrebată despre afirmaţiile potrivit cărora “se ceartă cu guvernatorul BNR”, premierul a răspuns că acest lcuru este fals și că apreciază foarte mult că guvernatorul Mugur Isărescu a participat la cele două şedinţe ale comisiei pentru adoptarea monedei euro.

”Am vorbit cu dumnealui, iar săptămâna viitoare… Chiar am sunat la domnul guvernator înainte să plec în Israel şi am convenit ca întâlnirea pe care o avem joi să fie făcută şi dumnealui este în ţară, deja aveam programată o întâlnire să discutăm despre anumite aspecte economice. În niciun caz nu am avut o reacţie de respingere sau să se dea cel puţin senzaţia că există o divergenţă între Guvernul României, între premier şi guvernator, între Guvernul României şi Banca Naţională a României. Deci, de aceea am şi refuzat ca să meargă miniştri sau să meargă cineva la această mediere (la Palatul Cotroceni – n.r.)”, a susţinut Viorica Dăncilă.

În opinia sa, preşedintele “a vrut să fie mediator, dar, din acest rol pe care a vrut să şi-l asume, a devenit, acum, cel care, efectiv, întrerupe orice mediere”.

