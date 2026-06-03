Cineastul și-a amintit de copilărie, de începuturile carierei, de filmele și de serialele sale, dar și de bucuriile și regretele care se regăsesc în existența sa. Într-un dialog presărat cu umor au ieșit la iveală detalii neașteptate despre omul și regizorul Igor Cobileanski.

„Am cântat în cor foarte mult timp. Vreo șapte-opt ani am cântat într-un cor moldovenesc renumit și pe undeva contactul acesta cu muzica m-a și modelat, într-un fel sau altul”, și-a amintit regizorul.

Igor Cobileanski este unul dintre cei mai apreciați regizori și scenariști din Republica Moldova și are un stil unic de a reda, fără artificii, realitatea. Sub condeiul și viziunea lui se află „Comatogen”, film distins recent cu două premii Gopo, unul pentru cea mai bună regie și altul pentru cel mai bun scenariu, dar și alte producții de mare succes, precum „Nebunul” (premiat la Gopo pentru cel mai bun scurtmetraj), „Plaha”, celebrul serial de pe Netflix, „Afacerea Est” și „La limita de jos a cerului”. Regizori, scenariști, critici de film, lideri de opinie și internauți vorbesc despre el la superlativ.

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„Filmul «Comatogen» a luat acum două Gopo-uri, premii importante pentru mine, pentru că sunt pentru regie și scenariu. Probabil ne vor ajuta aceste două statuete să mai adune filmul niște spectatori în sala de cinema”, a mai afirmat Igor Cobileanski în fața lui Cosmin Cernat.

Regizorul ia în calcul posibilitatea ca cel mai nou film al său să ajungă pe platformele de streaming: „Deocamdată cinematograful este cel care dictează. Sper că nu va lipsi de pe platforme și tot ce înseamnă streaming”.

Întrebat de Cosmin Cernat la ce să se aștepte publicul de la „Comatogen”, regizorul scoate în evidență dilema morală, dimensiune pe care o explorează adesea în proiectele sale.

„Lumea îl califică drept thriller psihologic și este, într-adevăr, povestea unei femei care e la limita unor decizii: ce ar face ea pentru a-și salva fiul de la o eventuală pușcărie. Și atunci alege răul cel mai mare pentru altcineva, ca să-și salveze copilul. Cam acesta ar fi plotul, cam asta ar fi povestea care ar trebui, în mod normal, să provoace cumpărătorul de bilet, să vină în sala de cinema”, a subliniat Igor Cobileanski.

Dialogul a ajuns firesc și la unul dintre poate cele curajoase proiecte ale regizorului. „Plaha”, cel mai scump serial din Republica Moldova, cu un buget totuși mult mai mic decât alte producții de top de pe platformele de streaming, s-a dovedit a fi un succes uriaș, cu deschidere către publicul internațional.

„A bubuit total neașteptat pentru mine. Nu neapărat îmi caut lauri pentru a vorbi despre asta, dar într-adevăr a creat un soi de fenomen sau cel puțin s-a produs un soi de isterie în societate. Și cumva mă bucur și pentru faptul că s-a sincronizat foarte bine cu alegerile din Moldova”, a mărturisit Igor Cobileanski.

Regizorul dă de înțeles că ar exista posibilitatea apariției celui de-al doilea sezon al serialului „Plaha”.

„Poate apare sezonul doi, deși aici e discuție mai lungă. Eu mi-aș fi dorit să fac sezonul doi, doar că nu prea știm exact despre ce să-l facem, pentru că «Plaha», vrând, nevrând, a fost inspirat din niște realități. L-am transformat, l-am ficționalizat, am schimbat ordinea cronologică a unor evenimente, am inventat evenimente, dar mai mult sau mai puțin exista o structură, o replică a realității și de aici încolo nu prea îmi dau seama, pentru că nu știm pe unde a fost protagonistul”, a încheiat Igor Cobileanski.

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