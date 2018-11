'În cazul în care Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu nu vor fi primiți în platoul Jocuri de Putere, iar directorul postului Realitatea TV, Edward Pastia, nu va fi concediat, activitatea mea la Realitatea TV se încheie! Deci sau domnul Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu sunt reprimiţi ca invitaţi în emisiunea Jocuri de Putere şi domnul Edward Pastia este concediat, directorul postului Realitatea TV sau rămân cu domnul Pastia, iar eu mă voi duce în afara Realității TV. Nu știu unde, nu m-am gândit vreodată că voi fi nevoit să vorbesc despre asta. Sufletul meu e aici, colegii mei sunt aici. Repet, nu am nimic să reproșez până la această oră domnului Cozmin Gușă sau domnului Maricel Păcurariu. Am avut libertate totală de expresie, de acţiune şi sper ca libertatea mea să continue la Realitatea TV pentru a putea face o emisiune liberă în sprijinul telespectatorilor, ascultătorilor şi cititorilor mei. Condițiile pentru a mai rămâne la acest post de televiziune, care în acest moment nu știe ce vrea exact să facă, sunt simple: Domnul director al postului, Edward Pastia este concediat, iar colegii mei Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu sunt reprimiţi între invitaţii emisiunii. Foarte simplu', a spus Rareș Bogdan marţi seara, în direct la Realitatea TV.

Ulterior, Rareș Bogdan a scris pe pagina sa de Facebook: „Simplu şi clar. Am avut libertate totală la acest post TV. TOTALĂ. Nu doresc decât ca lucrurile să rămână la fel. Nimic altceva. Sunt un om liber şi doresc să rămân un om liber. Libertatea de expresie într-o societate democratică este vitală”.

Oreste Teodorescu, interdicție cu un minut înainte de a intra în emisiune

Oreste Teodorescu a explicat cum a fost îndepărtat din emisiune tocmai înainte de a intra în direct:

„Astăzi, cu un minut înainte să intru în platoul Jocuri de Putere, am fost interzis la Realitatea… După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru că nu am marșat la ideea Partidului Realitatatea și pentru că politicul nu mai are nici o legătură cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rareş, între lupi, fără sa îmi doresc asta, vă spun la revedere! Sper să ne reîntâlnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni…”, a scris Oreste pa pagina sa de Facebook, întrebându-se: „Oare cât s-a încasat pentru excluderea Oanei Stanciulescu și a mea de la Realitatea? Sper măcar sa fi meritat!”

Reacția lui Cozmin Gușă

Contactat de Libertatea, Cozmin Gușă a făcut lămuriri cu privire la acuzațiile pe care i le aduce Rareș Bogdan.

„Legat de Oreste și Oana Stănciulescu, situația nu e așa complicată. Edi Pastia și conducerea editorială au sesizat niște lucruri legate de comportamentul lor nepotrivit, fie că era vorba de folosirea brandului Realitatea, fie că era vorba de o anumită atitudine necolegială și cu avizul meu Pastia i-a comunicat lui Rareș Bogdan că până se lămurește această treabă ea trebuie să rămână în acest fel, adică ei să nu mai apără o perioadă.

Nu era deloc o criză. Noi am avut, într-adevăr, o criză cu un coleg al nostru, Claudiu Popa, care în urma deciziei DIICOT și atitudinii presei am fost obligați deontologic să nu îl mai lăsăm să intre pe post. Asta a fost o decizie mai dureroasă pentru noi, dar am luat-o. După ce DIICOT l-a scos de sub acuzare, Claudiu Popa revine pe post şi asta înseamnă normalitate. Ce fac ceilalţi înseamnă o victimizare gratuită în detrimentul brandului Realitatea, ceea ce nu o să accept niciodată.

Legat de Rareş, atitudinea lui la nervi, nici asta nu o tolerez şi nu o s-o tolerez. El a fost crescut de mine şi de Realitatea, ca moderator, şi a primit toată libertatea editorială pe care şi-a dorit-o. A făcut şi greşeli şi am fost înţelegător. Punctul culminant a fost cu dezertarea lui de la Realitatea în braţele lui Ponta, avertinzându-l eu înainte că Ponta o să-l păcălească şi că o să-l umilească dându-i preşedinţia TVR, lucru care s-a întâmplat, iar Rareş a revenit, punându-se la dispoziţie şi spunând că pot să-l şi concediez. L-am iertat atunci, pentru că ţin la el şi avem o relaţie veche şi practic această recidivă nu îmi face plăcere, şi nici telespectatorilor Realitatea.

O să am mâine o discuţie cu el, aşa cum se cuvine şi în care o să vedem care va fi concluzia, însă nu e de tolerat comportamentul acesta atunci când eşti într-o echipă cu câteva sute de jurnalişti care fac eforturi pentru menţinerea brandului, care până la urmă îi ţine pe toţi, le plăteşte salariile, taxele.

E un eveniment neplăcut, n-aş fi preferat să se desfăşoare aceste lucruri public, dar atunci când nervii o iau înaintea creierilor se mai întâmplă şi aşa', a declarat, pentru Libertatea, Cozmin Gușă.