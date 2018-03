Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) susţine că a încercat încă din luna septembrie să discute cu Ministerul Sănătăţii şi cu alţi reprezentanţi ai Guvernului pentru a oferi alternative la medicamentele produse în SUA şi India, dar nici măcar un reprezentant al statului nu a fost interesat de produsele româneşti.

“Am contactat de două ori în 2017 Ministerul Sănătăţii pentru a le oferi suportul producătorilor locali de a găsi soluţii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde există mai mulţi producători, când cu crizele clonazepam (Rivotril) şi imunoglobulină. Am contactat prin intermediul presei cancelaria prim-ministrului pentru găsi soluţii de a produce local medicamente deficitare. Din septembrie şi până acum cu siguranţă am fi gasit o sursă de imunoglobulină, chiar şi poate neautorizată încă în România, dar măcar am fi reuşit să aducem ceva. Nimeni nu ne-a contactat înapoi, ca de obicei autorităţile iau legătura cu producătorii internaţionali şi nu vin la discuţii cu cei locali”, a declarat Dragoş Damian, CEO Terapia Cluj, într-un interviu acordat MEDIAFAX.

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) are în componenţă 16 fabrici în toată ţara, ce produc peste 1.500 de medicamente şi care au făcut în ultimii 10 ani investiţii de peste 500 de milioane euro.

“Medicamentul “Made în Romania” este respectat în peste 100 de ţări în care este exportat, mai puţin în ţara lui de origine. Salutăm susţinerea pe care Guvernul o dă fabricilor de autovehicole şi aşteptăm aceeaşi susţinere şi pentru industria de medicamente. Un dialog deschis cu fabricile de medicamente din ţara poate rezolvă inclusiv pe termen lung problemele aprovizionării cu medicamente a pacienţilor români, site-urile de manufacturiere din România fiind capabile să introducă rapid în fabricaţie multe medicamente deficitare”, a completat reprezentantul PRIMER.

Ministerul Sănătăţii nu mai poate asigura imunoglobulina

Luni seară, Ministerul Sănătății a declanșat procedura de achiziție a imunoglobulinei și cere sprijinul țărilor membre NATO și UE pentru a face rost de medicamentul esențial pentru mii de bolnavi din România.

“Lipsa imunoglobulinei de pe piață și faptul că pacienții noștri au rămas fără medicament. Am făcut toate eforturile necesare pentru a rezolva această problemă. Statul român a suspendat clawback pentru acest produs pentru o perioadă de doi ani și totuși nu s-a întâmplat nimic, pe 6 februarie am anunțat că vom apela și la acest mecanism. Pentru martie nu se preconizează să intre nicio fiolă, iar în aprilie am ceva promisiuni, dar nu mai cred. Prin urmare l-am informat pe primul ministru și am primit acceptul să declanșăm această procedură. Această procedură este o alertă la nivel european, prin care se solicită medicamentul pentru România”, a declarat ministrul Sănătăţii într-un interviu acordat Antena 3.

Ce este imunoglobulina

Imunoglobulinele (denumite şi gamaglobuline sau globuline imune serice) sunt substanţe obţinute din plasmă sanguină umană, explică pentru Libertatea profesor dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”, din Capitală. În România ar fi nevoie de 5.000 de flacoane lunar, dar producătorii, puţini la număr, abia dacă trimit sub 2.000 de flacoane, spune ministrul Sănătăţii.