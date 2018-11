Acestea aduc temperaturi mai ridicate și umezeală și apoi o masă de aer foarte rece dinspre zona arctică, a explicat, luni, directorul executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, conform Agerpres.

Directorul ANM a explicat că un alt factor foarte important care influențează vremea este temperatura apei Oceanului Atlantic şi a Mării Mediterane, care este mai mare decât în mod normal în această perioadă. Din acest motiv, sunt favorizate formările de furtuni.

Meteorologii spun că, la nivelul lunii noiembrie, în România valorile termice maxime vor scădea cu 4 – 5 grade Celsius, însă rămân pozitive.

În luna decembrie, este posibilă apariția unui val de aer foarte rece în partea de Nord-Vest a Europei, existând posibilitatea de furtuni în Vest.

Mai mult, directorul ANM a menționat că în ianuarie există „o tendinţă nedefinită a evoluţiei presiunii”.

„Putem spune, aşadar, că se poate întâmpla orice deasupra continentului european. Luna ianuarie este cea mai rece din calendar, deci ne putem imagina, cel puţin până în acest moment, că trebuie să ne aşteptăm ca temperatura medie să fie sub zero grade în cea mai mare parte a ţării, precipitaţiile să fie foarte puţine pe partea de est şi centru a teritoriului şi ceva mai multe pe vest şi sud-vest. Este luna cu recorduri de temperaturi minime, chiar dacă acestea s-au înregistrat foarte de demult, în 1942. Este o lună cu precipitaţii foarte reduse, cel puţin pe jumătatea de est a teritorului. Statistica ne arată că luna ianuarie are două viscole, luna februarie tot două viscole şi trebuie să fim atenţi şi la statistica de viscole din martie. De asemenea, să nu uităm că anul trecut am avut un viscol de proporţii şi în luna aprilie… Să lăsăm deschisă posibilitatea ca iarna să nu se încheie pe 28 februarie”, a menţionat specialistul.