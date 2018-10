Cei de la spital i-au acuzat pe părinți că, deși li s-a recomandat internarea, au refuzat s-o facă. Copilul avea febră, greață, vărsături. El a fost transferat la Spitalul Marie Curie din București, dar a murit.

Părinții copilului și-au strigat durerea într-o scrisoare emoționantă, publicată de observatorulph.ro. Aceștia susțin că puștiul a plătit cu viața pentru că sistemul se uită cum pacienții mor cu zile în spitale.

„Suntem Emilia și Dumitru, iar până de curând (12 octombrie) am fost «mami» și «tati» pentru Alexandru Petru. Din păcate, fiul nostru a plecat dintre noi, la numai doi ani și patru luni, răpus de meningită acută cauzată de stafilococul pneumaniae, conform certificatului de la IML.

Cazul lui a fost mediatizat, însă la pachet cu știrea dispariției au venit și o serie de speculații și informații neadevărate. Informații care ne dor, unele furnizate de persoane care, în momentele cumplite ale vieții noastre, au părut că ne sunt alături, altele de către cei care vor să acopere neputința, incompetența și indolența unui sistem în care se moare cu zile.

Mulți dintre ei sunt, la rândul lor, părinți, dar, probabil, merg pe principiul că lor nu li se poate întâmpla așa ceva. Nu dorim să se mai fie astfel de tragedii, nu dorim nici unei mame să trăiască toată viața cu imaginea copilului ei chinuit de suferință, care cu ultimele puteri o strigă „mami, mami”, cu speranța că cea care l-a adus pe lume va reuși să-l și salveze.

Dar n-am putut… Pentru că noi, ca mai toți care citiți aceste rânduri scrise de mine, mama lui Alex, credem în medici și în Dumnezeu pentru vindecare, pentru viață.

„Încă îl alăptam!”

Alex n-a avut probleme de sănătate. Era un pitic vioi, vesel, pe care ni l-am dorit tare mult. L-am avut la vârsta de 40 de ani, venit pe lume prin naștere naturală și pe care încă îl alăptam. O singură dată am ajuns cu el de urgență la spital, pe când avea cinci săptămâni, ca urmare a unui episod de înec cu regurgitare. Pentru a elimina orice suspiciune, copilul a fost transferat atunci la București unde i-au fost făcute investigații și a fost găsit perfect sănătos. Și așa a fost cu excepția răcelilor pe care le are orice micuț.

La începutul lunii septembrie, am mers la mare, iar aici, într-una din zile, Alex a făcut febră, puțin peste 38, dar care i-a cedat cu antitermice. Ulterior, având o stare generală bună, l-am pregătit pentru începerea grădiniței. Am prezentat toate documentele solicitate, inclusiv adeverința de la medicul de familie că este apt pentru activități în colectivitate. Precizăm că la grădinița din Sinaia nu sunt solicitate, la începerea anului preșcolar, exudat și probe de coprocultură. După o săptămână au început să fie înregistrați mai mulți copii răciți sau cu alte afecțiuni. Unii au lipsit, alții au fost readuși de părinți fără să fie vindecați complet și primiți de cadrele de la grădiniță. Altora chiar le-a fost administrat tratamentul de către asistenta de la unitatea preșcolară. Nu am scăpat nici noi de problemele sezonului, motiv pentru care atât eu (n.r. –mama copilului), cât și Alex am stat acasă, în intervalul 2-7 octombrie, unde am urmat un tratament cu antibiotic prescris de către medicul de familie, în urma consultației.

„Semnul pe care l-am ignorat”

Luni și marți, 8-9 octombrie, Alex a fost la grădiniță, iar asistenta de acolo nu a sesizat nimic schimbat în comportamentul lui. Marți seara, după grădiniță, cel mic a mâncat câteva felii de salam de la o rudă, aflată în vizită, iar seara a fost energic, vesel și s-a jucat cu doi verișori. Totul până la ora 21.00, când am ajuns de urgență la secția de Pediatrie a Spitalului din Sinaia din cauza vărsăturilor în jet ale copilului. De gardă a fost, în acea seară, dr. Evelina Șerban, care-mi este și medic de familie și care i-a administrat un tratament injectabil, despre care mi-a precizat că ar fi putut să i-l furnizeze și prin perfuzie, dar cu același efect. Jumătate de oră mai târziu am plecat acasă fără alte investigații pentru că, la Sinaia, analizele pe secții se fac doar dimineața. Singurele care se fac noaptea sunt urgențele (adulții) care ajung la CPU.

Starea lui Alex s-a mai ameliorat până joi seara, 11 octombrie, când, în jurul orelor 18.00, am revenit de urgență la Pediatrie din cauza febrei foarte mari, 40,5 grade, care nu i-a cedat la antitermicele administrate. Ca o ironie a sorții sau ca un semn pe care l-am ignorat, pe culoarul spitalului m-am întâlnit cu tatăl copilului, care a fost operat de apă la plămâni și care m-a sfătuit să plec la București, așa cum făcuse el cu fiul său. Cei doi copii au fost colegi de grupă la grădinită. Din păcate, am ignorat acest sfat și m-am ambiționat să rămân, acordându-le credit total cadrelor medicale de la Sinaia. De gardă în acea seară a fost dr. Ramona Codreși, care l-a diagnosticat pe Alex cu enteroviroză, l-a internat și i-a administrat un tratament de hidratare cu solutie Ringer, un anume sirop, glucoză și supozitor pentru scăderea temperaturii corporale. Totul, fără analize prealabile. Acestea aveau să-i fie recoltate abia a doua zi, în jurul orei 08.00″.

