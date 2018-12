„Atenţie, este un echipaj de poliţie lângă Piazza Sempione, controlează maşinile cu număr românesc!”- este unul dintre sutele de mesaje ale românilor din Italia care circulă cu mașini înmatriculate în România.

„Decretul cu privire la siguranță”, care poartă numele vicepremierului italian Matteo Salvini, a intrat în vigoare pe 4 decembrie, iar efectele sale au stârnit deja polemici în comunitatea de români din Italia. Un român stabilit în Italia a rămas fără mașină pentru că are numere românești.

Prin modificarea articolului 93 al Codului Rutier italian se limitează drastic circulația mașinilor înmatriculate în străinătate de șoferii care au reședința în Italia de cel puțin 60 de zile.

Ambasada României în Italia informează că se interzice „persoanelor care au rezidența în Italia de mai mult de șaizeci de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate. Sunt exceptate de la această interdicție anumite cazuri de concesiune în leasing, închiriere sau în comodat”.

Potrivit Hotnews, într-un clip, înregistrat pe 7 decembrie, se poate vedea un vehicul cu număr românesc, oprit şi confiscat de un echipaj de la Poliţia Rutieră.

Deja au fost semnalate cazuri în care mașini cu număr românesc au fost confiscate de autorități în regiunile Lazio, Emilia Romagna și Toscana, unde polițiștii au făcut controale. De asemenea, șoferii au fost amendați cu cel puțin 500 de euro.

„Pe 7 decembrie am fost oprit pe autostradă, mi-au verificat actele şi mi-au spus că nu mai am voie să circul cu maşina”, a declarat Marian Iancu, român care locuieşte lângă Bologna.

„Am plătit pe loc amenda de 498 de euro, voiau să cheme o platformă pentru a duce maşina la un depozit. Avem copilul cu febră, iniţial mi-au spus să chem o salvare, apoi mi-au dat voie să plec cu maşina, scriind în procesul verbal că o pot conduce doar până acasă, pe motiv de urgenţă. Eu nu am ştiut nimic de această lege, am fost cu procesul verbal la carabinieri, nici ei nu ştiau până la acel moment. Am un prieten căruia i-a fost confiscată maşina şi care a luat amenda chiar pe 4 decembrie (data intrării în vigoare a legii, n.r.) la ore 12:00”, a spus un alt român stabilit în Italia.