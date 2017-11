Idol al copiilor, care îi fredonează piesele de la primele cuvinte învățate în viață până la vârsta adolescenței și chiar și mai târziu, Smiley a fost ales Ambasador UNICEF. În această calitate, muzicianul a fost prezent luni seara la expoziția „(Vei înțelege doar) din interior”, deschisă la Hanul Gabroveni cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, unde s-a întâlnit cu o mulțime de micuți care-l așteptau nerăbdători. După ce s-a pozat cu aceștia și a dat zeci de autografe, cântărețul a vizitat expoziția și a fost impresionat de imaginile pe care le-a văzut.

Ulterior, Smiley a stat de vorbă și cu reporterii Libertatea și și-a amintit de vremea când era la școală. „Eram un elev care mergea la olimpiade, la matematică, la română, la engleză, la economie. În general mi-au plăcut materiile cu profil real, mi-au plăcut matematica, fizica, eu am făcut mate-fizică la liceu. Nu eram tocilar, eram… isteț! Nu prea învățam, dar eram silitor, ca să zic așa”, a povestit Smiley, care mărturisește că a copiat, dar doar de la colegi.

„Nu mi-am făcut niciodată copiuțe. Metoda mea de învățat era să fiu atent la ore, iar acasă doar îmi aduceam aminte. Temele le lăsam întotdeauna pe ultima sută în vacanță, că ni se dădeau multe teme, tot timpul le făceam în ultima săptămână, câteodată nu le terminam”, declară cântărețul, precizând că are stil foarte relaxat de a învăța.

Chiar dacă nu a putut să cotrobăie prin memorie după momente plăcute de pe vremea când era elev, Smiley și-a adus totuși aminte de profesorii și dascălii care l-au îndrumat, chiar din timpul grădiniței! „Țin minte că am avut parte de niște profesori foarte dedicați. Nu știu acum cum mai e, dar eu am avut norocul să am parte de profesori care chiar își făceau meseria. Învățătoarea mea din școala generală e o femeie deosebită. Și educatoarea mea de la grădiniță era o femeie deosebită! Doamna Dumitrescu la grădiniță și doamna Paraschivescu de la clasele I-IV…. Îmi făcea plăcere să stau la ore!”, își amintește nostalgic cântărețul, care nu a ratat ocazia de a se remarca nici în vremea aceea: „Am cântat la balul de boboci la liceu, dar la balul pe care l-am organizat eu! Am cântat piesele mele, că făceam muzică de-atunci! Dar nu-mi mai amintesc cum se numeau melodiile”, a încheiat Smiley.

