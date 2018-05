Instanța supremă a ascultat, marți, pledoariile finale în dosarul de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, al șefului Senatului Călin Popescu Tăriceanu care spune că acuzele DNA sunt speculații și mistificări ale adevărului pe care el l-a prezentat la DNA Brașov.

Judecătorii au rămas în pronunțare în acest dosar și au stabilit luarea primei decizii în 22 mai.

Completul de judecată este format din președintele Constantin Epure și judecătorii Geanina Arghir și Ștefan Pistol.

În ultimul cuvânt Tăriceanu le-a vorbit judecătorilor și le-a spus că în optica sa acuzațiile DNA reprezintă speculații sau mistificări ale realității pe care el a prezentat-o.

„Onorată instanță, doresc să subliniez că susțin pledoaria avocatului. Cum am menționat, toate declarațiile au fost făcute sincer, cu bună credință și dorința de a da posibilitatea procurorului DNA să cunoască ce știu.

Mă consider nevinovat și nu am urmărit să îngreunez cercetarea penală. Azi am constatat că acuzațiile se bazează pe speculații mistificări și contradicții grave. Aceste contradicții abundă în rechizitoriu”, a spus șeful Senatului de la pupitrul inculpaților.

Nu se vrea scoaterea adevărului la lumină

„S-a afirmat că aș fi spus că nu am discutat cu Truică, privind taxele notariale legat de imobilele cu al României Paul.

Sau că aș fi spus că nu am relații apropiate cu Tal Silbestein și Dan Andronic.

Am detaliat în ce a constat legătura cu Andronic si am detaliat relația cu Tal Silberstein.

Aceste lucruri m-au frapat pentru că mi se pare că e un proces de intenție și se urmărește cu totul altceva decât scoaterea la lumină a adevărului.

Subliniez că nu există nicăieri vreo probă care să dovedească că eram la curent cu existența dorinței de achiziție a drepturilor succesorale.

Nu există nici în declarațiile martorilor elemente care să indice. Se fac broderii si supoziții. Unele nici nu se găsesc în rechizitoriu, ci rezultă din cele spuse de către procuror astăzi în sală”, a mai spus Tăriceanu.

Apărarea cere achitare și anularea probelor SRI

Avocatul lui Tăriceanu, Dan Apostol, le-a explicat judecătorilor că în cazul clientului său trebuie dispusă achitarea, după ce instanța va anula probele audio, respectiv interceptările, făcute de SRI în baza unor mandate de siguranță națională.

Acesta a invocat decizii recente al CCR și al CEDO care combinate ar conduce către această necesitate în dosar.

„Prima solicitare, excludeți și eliminați probele rezultate din mandatele de siguranță națională din perioada 2008.

Nu au nicio relevanță în speță. Realitățile juridice actuale, deciziile CCR, raportate la CEDO privind viața privată, conduc la această soluție”, a explicat apărătorul.

Declarațiile șefei ICCJ, suport în apărarea lui Tăriceanu

„Totul se coroborează cu recentul interviu al doamnei judecător Cristina Tarcea, președintele ICCJ, care a afirmat că nu a existat un cadru legal pentru astfel de mandate de siguranță națională date pe baza unor protocoale.

Cerem achitarea clientului meu pentru că fapta nu există sau pentru că fapta nu e prevăzută de legea penală sau săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

El a făcut declarații de bună credință conform propriei sale credințe și înțelegeri.

El nu a făcut afirmații mincinoase la serviciul teritorial Brașov și nu a urmărit să favorizeze vreun făptuitor.

DNA a fost tendențios când vine vorba de răstălmăcirea probelor”, a conchis avocatul.

