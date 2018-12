Arbitru internațional din 2001, bucureșteanul a impresionat prin atitudinea sa dârză, uneori dusă la extrem pe terenul de fotbal. Dacă în timpul liber colaborează cu diverse canale media ale Patriarhiei Române și cântă în corul bisericii la Schitul Dârvari, în viața privată Sandu Tudor este un om modest. Mai exact, ca să răzbească în traficul din Capitală, se deplasează cu un Volkswagen Lupo din secolul trecut!

„Bolidul” cu care circulă a fost lansat în 1998, iar acum costă între 1.000 și 1.500 de euro pe site-urile de anunțuri. Cam cât patru roți de la Bentley-ul Continental GT al antrenorului dinamovist Mircea Rednic, o limuzină de 200.000 de euro.

Nu-i dau banii afară din casă

„Fluierașul” a condus 381 de meciuri în Liga 1, record absolut, începând cu 1999. Baremul unui arbitru de top este de 4.900 de lei pe meci, puțin peste 1.000 de euro, din care respectivul trebuie să-și achite costurile de cazare și de transport. Un asistent are și mai puțin, în jur de 3.300 de lei. Cel mai bine cotat arbitru român în prezent, Ovidiu Hațegan, câștigă aproximativ 18.000 de euro pe an! În total, adunând toate meciurile. Alexandru Tudor a devenit arbitru FIFA din martie 2001, iar din noiembrie 2008 a debutat în Champions League, la un duel între Barcelona și Basel. Din 2016 n-a mai fost arbitru FIFA, iar când a ajuns la limita de 45 de ani, a solicitat către conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor o prelungire pe încă doi ani. În ultima vreme, Tudor n-a mai fost delegat la meciuri importante din Liga 1.

Băiat cu carte

Mulți oameni de fotbal l-au comparat cu actorul Brad Pitt, datorită asemănării la chip la un moment dat. Tudor este și avocat, nepracticant, cel puțin nu până acum. „Dacă am defecte? Da, cred că am. Probabil, sunt prea mândru. Este un defect pentru un arbitru. M-am mai schimbat în ultimii ani fiindcă încerc să învăț să devin părinte pentru fiul meu. Gloria? Nu mă interesează. Bine, este un concept pe care nici măcar nu-l înțeleg prea bine”, a comentat Alexandru Tudor într-un interviu recent.

Împușcat la Revoluție!

Tudor a fost obligat să renunțe la cariera de fotbalist și să se îndrepte spre arbitraj după un eveniment ce a riscat să devină dramatic cu ocazia Revoluției din 1989. A fost împuşcat în ambele picioare în timp ce era în Piaţa Aviatorilor! „Ce a urmat nu mai ştiu, am leşinat de durere. Am fost dus la Spitalul Colentina şi aici am avut marele noroc să dau peste doi medici extraordinari. Dacă m-ar fi operat, ar fi trebuit să-mi amputeze ambele picioare de la genunchi în jos, dar ei au lăsat gloanţele acolo timp de 12 zile. Explicaţia lor a fost că gloanţele erau prea aproape de artere şi, cum erau gloanţe crestate, era foarte periculos. De altfel, după ce mi-au fost scoase gloanţele, le-am păstrat, le am acasă. Am stat în ghips timp de 6 luni, m-am refăcut, dar am fost nevoit să renunţ la fotbal, eram la juniorii Gloriei Buzău. Nu mai aveam curajul de a pune piciorul la minge. Şi aşa am ajuns la arbitraj”, a povestit Tudor în 2015 pentru Gazeta Sporturilor.

