„Avionul transporta 178 de pasageri adulţi, un copil şi doi bebeluşi, precum şi doi piloţi şi cinci membri ai echipajului”, a declarat Sindu Rahayu, director general al aviaţiei civile în Ministerul Transporturilor.

„Avionul a cerut să revină la bază înainte de a dispărea în cele din urmă de pe radare”, a adăugat el într-un comunicat.

Salvatorii au descoperit resturi ale aeronavei Boeing 737 care s-a prăbuşit la câteva minute după decolare, relatează dpa, citându-l pe şeful Agenţiei pentru căutare şi salvare.

„Am găsit veste de salvare, telefoane mobile şi bucăţi din aeronavă”, a declarat Muhammad Syaugii.

IN PICTURES: Debris and personal belongings of those on board #LionAir flight #JT610 , which crashed on Monday morning after taking off from Jakarta (?: BNPB Indonesia) https://t.co/4jVWZli7ag pic.twitter.com/uBVmVIP0wB

Fuselajul avionului Boeing 737 MAX 8 s-ar afla pe fundul mării, la o adâncime de circa 35 metri, a mai spus el.

„Nu ştim dacă există supravieţuitori. Sperăm, ne rugăm, dar nu putem confirma”, a spus Syaugii într-o conferinţă de presă.

Bucăţi din aeronavă, inclusiv scaune, au fost găsite în apropierea unei instalaţii de rafinare din larg, a declarat un oficial al firmei de stat din domeniul energiei Pertamina.

Lion Air plane crash: The Boeing 737 flight JT 610 was carrying 181 passengers, including one child and two infants, as well as six crew members and two pilots https://t.co/ik5NHjzBxb pic.twitter.com/JdWfzpqxk1

— CNN (@CNN) 29 octombrie 2018