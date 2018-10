Un individ de 69 de ani a violat o fată de 14 ani, în Vaslui. Este revoltător cum a păcălit-o

Copila, din Vaslui, a plecat pe jos către Bârlad, la o mătușă, iar după ce a parcurs aproximativ 15 kilometri, a fost abordată de individ. Acesta a convins-o că este periculos să meargă pe jos și a luat-o acasă la el peste noapte. Toată noaptea a siluit-o iar dimineața i-a dat drumul să plece. Copila a ajuns la mătușa din Bârlad și i-a povestit ororile prin care a trecut, aceasta anunțând Poliția.

„În cauză se efectuează cercetări, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol sub formă continuată, prevăzută de art. 218 alin. 1 şi 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Silvia Manta, pentru Agerpres.

