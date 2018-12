Primarul comunei crede că transformarea monumentului în brad a fost o idee bună, pentru că Monumentul eroilor oricum intra în proces de rebilitare. A fost înconjurat de o plasă imensă pe care au fost prinse crenguţe de brad, iar rezultatul aduce foarte mult cu un brad natural.

Ideea ar fi pornit de la mai mulţi angajaţi ai Primăriei însă a fost susţinută de primarul din Cudalbi,relateaza monitoruldegalati.ro.

„Este în reabilitare acest monument, oricum trebuia acoperit cu pânză, aşa cum se face şi cu obiectivele aflate în construcţie şi nu am crezut că dacă îi dăm aşa o formă frumoasă de brad, mai ales că este un simbol al Crăciunului, se vor stârni astfel de polemici. Nu este vorba că nu respectăm eroii, cred că şi lor din cer le-ar plăcea aşa ceva, aşa frumos. Îmi asum decizia şi vom vedea la viitoarele alegeri dacă consătenii mei au fost sau nu deacord cu ceea ce am făcut”, a spus Ştefan Drugan, primarul din Cudalbi.

Unii dintre săteni sunt încântați de decizia primarului, alții, nu. „Este mai mare ruşinea. Nu trebuia să se facă aşa ceva. Ar fi trebuit să fie ca anul trecut, un brad frumos, natural, chiar lângă monument dacă se dorea, dar nu aşa”, spuneau unii localnici. „Nu înţelegem care e problema? Am stricat monumentul, am făcut ceva? Au pus un brăduţ peste, vine Crăciunul şi să ştiţi că oamenilor le place, are şi luminiţe, îşi fac şi poze. Nu cred că este vreo problemă”, susţineau alţii.