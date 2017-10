250 de militari din statul american Kansas sunt noii locuitori ai bazei militare de la Mihai Kogălniceanu. Fac parte dintr-o unitate de elită care a luptat în războaiele din Afganistan şi Irak. Până să treacă la munca din poligoane, soldații din Kansas s-au apucat de învățat limba română. Deja pot să rostească primele cuvinte. Militarii au bătut drum lung până la noi. Au traversat Oceanul Atlantic, au debarcat într-un port din Germania, de acolo au luat trenul până în Polonia şi ,în cele din urmă, autocarul până la baza militară din județul Constanța. Au adus cu ei tancuri modernizate și vechiule de luptă. Principala lor misiune este să se antreneze cu militarii români. Vin și cu un mesaj de descurajare pentru potențialii agresori.

Limba română, exersată zilnic

Bryan Rice este unul dintre militarii trimiși pentru următoarele nouă luni în România. Şi-a luat în serios misiunea. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să asculte limba română şi să încerce să o înveţe. „Printre cuvintele pe care le-am învăţat până acum se numără ” mulţumesc „. A fost primul lucru pe care am vrut să-l ştiu. Am vrut să mă asigur ca atunci când merg în oraş să le pot răspunde vânzătorilor din magazine. Au fost foarte drăguți cu noi, foarte amabili. Am fost impresionat că mulţi cunosc engleza bine. Bariera lingvistică nu a fost o problemă „ , spune militarul american.

Limba română nu se învaţă uşor. Nu are deocmandată un profesor, dar a descărcat o aplicaţie pentru telefonul mobil pe care o folosește zilnic. Îşi doreşte ca până la sfârşitul misiunii să poată purta fluent o conversaţie în limba ţării în care a fost trimis. „Am folosit o aplicaţie pe care am descărcat-o pe Iphone. S-a dovedit a fi foarte folositoare. Încerc să exersez cam 15 minute în fiecare zi pentru a învăţa limba. Chiar încerc să o înţeleg mai bine pentru putea să pronunţ mai multe cuvinte. ” Bărbat „, ” femeie „, acestea sunt doar câteva dintre cuvintele pe care le-am învăţat „, spune încrezător Brayan.

Misiunea din România îl va ţine o lungă perioadă departe de familie. Cel mai dor o să-i fie de câinele său, Many. ” Este cu siguranţă o aventură. O să-mi fie dor de familia mea, asta este cel mai greu. Soţia mea este acasă, am şi un câine. Îmi este dor de ei şi aştept să mă duc acasă şi să-i revăd. O să vorbesc cu ei pe Skype. Am încercat şi cu Many, dar nu a vrut să se uite la mine „, povestește amuzat soldatul Bryan Rice

Soldații au venit cu autocarul în România. Povestesc că au fost impresionaţi de relieful şi de pădurile de la noi. Asta le amintește de casă. ” Nu pot să vă spun cât de bucuroși suntem că ne aflăm în România. Am plecat din Polonia. A fost o călătorie de 30 de ore cu autobuzul. Am trecut prin Germania, Austria și Ungaria. Am avut oportunitatea să traversăm România şi suntem încântaţi că ne aflăm în această ţară frumoasă şi să învățăm despre cultura şi tradițiile românești „, spune colonelul Pete Moon, comandantul detaşamentului american trimis în România.

Americanii au adus tancuri şi blindate la Constanţa

Misiunea soldaților din Kansas la Constanța este cât se poate de serioasă. Unitatea mecanizată va avea la dispoziție cele mai moderne tancuri din dotare. Antrenamentele lor cu românii vor cuprinde şi exerciții majore ale NATO, programate pentru viitor. ” În perioada următoare vom planifica şi desfășura activități de instruire, exerciții cu şi fără trageri de luptă, în poligoanele forțelor terestre din zona de sud-est a tării noastre, respectiv în poligonul Babadag sau în poligonul Smârdan din Galaţi „, anunţă colonelul Mihail Sava, comandantul brigăzii mecanizate „Unirea Principatelor „.

Militarii români şi americani spun că provocarea acestei misiuni va fi munca în poligon cu echipamente diferite. Românii folosesc tehnică mai veche, tacurile TR 85 Bizonul şi bătrânul TAB. Tehnica este funcţională şi gata de luptă, dar total diferită de cea a americanilor. ” Noi avem vechicule de luptă Bradley şi tancuri Abrams M1. Sunt platforme de luptă diferite. Unul dintre lucrurile pe care le vom face în cadrul acestui parteneriat este să învățam despre echipamentele pe care le folosim fiecare, capabilitățile şi limitările lor, pentru a putea lupta ca o echipă „, este de părere comandantul american.

Operaţiunea din România se numeşte Atlantic Resolve. Pentagonul urmează să cheltuie în 2018 aproape cinci miliarde de dolari pentru misiunile militare din Europa. Nu doar la Constanţa vor fi trimiși militari. Sute de soldați se vor antrena în Bulgaria, Ungaria, Polonia, Germania şi Ţările Baltice.