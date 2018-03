Vladimirescu, Mastercard: Plata cu bani cash ajută economia subterană

Plata cu bani cash nu se mai face decât la magazinul din colț, iar acest lucru ajută la creșterea evaziunii fiscale și a economiei subterane, este de părere șeful Mastercard pe România, Cosmin Vladimirescu.

„Suntem pe locul 2 la economia subterană. Avem un studiu care spune ca 27,6% din PIB este în economia subterană. Dacă am fi la 27,6 și am fi acolo unde este media europeană la 18%, impactul în taxe ar însemna, că în 5 ani de zile am reduce 14 miliarde de euro”, a declarat Cosmin Vladimirescu, country manager Mastercard pentru România și Republica Moldova.

Potrivit lui, oamenii vor trebui să înceapă să utilizeze tot mai mult cardurile pentru că acestea sunt cele mai sigure când vine vorba de plăți.

„Din acest motiv trebuie să nu mai plătim cu cash. Cu bani cash nu se mai plătește decât la magazinul din colț. Cardurile în orice formă sunt ele sunt cea mai sigură și mai rapidă măsură de plată”, a mai declarat Vladimirescu.

Acesta a subliniat că este foarte important că românii trebuie să aibă de la vârste fragede un card pentru a vedea cum funcționează acestea și pentru a înțelege cât mai bine mecanismele din spatele tranzacțiilor pe care le fac.

Pe de altă parte, Daniel Dăianu, fost ministru al Finanțelor spune că nu este de acord că dăm vina pentru tot ce se întâmplă rău în țară pentru cei care nu au educație financiară. „Trebuie să avem o poziție mai echilibrată față de educația financiară. Nu putem spune tot timpul că lucrurile merg prost pentru că oamenii nu au educație. Sunt șefi de bănci care nu au educație, iar acest lucru se cunoaște la nivel mondial”, a declarat Dăianu.

El este de părere că, până să începem să-i educăm pe alții va trebui să ne educăm pe noi înșine. „Nu trebuie să ne preocupăm de educația altora, ci mai întâi să o avem pe a noastră”, a mai spus Dăianu.