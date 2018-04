Ziua Planetei Pământ este sărbătorită pe 22 aprilie şi de Google, printr-un doodle care poate fi văzut de orice persoană acceează prima pagină a motorului de căutare. Ziua Planetei Pământ este sărbătorită în fiecare an, pe 22 aprilie, dată fixată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în 2009.

Ziua Planetei Pământ a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care il arată față de mediu.

În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat și mai verde.

Ziua Planetei Pământ, sărbătorită de Google

Ziua Planetei Pământ este sărăbătorită pe 22 aprilie şi de Google, printr-un doodle reprezntat de un clip Youtube, în care apare dr. Jane Goodall, specialistă în conservare, activistă și iubitoare de animale. Ea și-a dedicat viața studierii și protejării mediului nostru. În clip, Jane vorbeşte despre cât de importantă este Ziua Planetei Pământ şi

“Cred că am crescut iubind animalele. Toată copilăria mea a reprezentat animale. A fost un moment când mă aflam în Gombe National Park şi a început să plouă cu găleata, apoi ploaia s-a oprit şi am început să simt miroul părului umed al cimpanzeilor şi am auzit insctele cântând zgomotos şi a fost o senzaţie de veneraţie şi minune. În pădurea tropicală înveţi cu totul are legătură şi fiecare mică specie, chiar dacă nu pare importantă, joacă un rol în tapiseria vieţii. Ce zi mai bună decât Ziua Planetei Pământ să facem un efort să trăim viaţa într-o armonie mai bună cu natură. Fiecare individ contează, are un impact aupra planetei, în fiecare zi şi avem o alegere de făcut. Ce fel de diferenţă vrem să facem”, este mesajul lui Jane Goodell, de Ziua Planetei Pământ.

Ziua Planetei Pământ, marcată prima oară în 1970

La 22 aprilie 1970, a luat ființă mișcarea pentru protejarea mediului, marcându-se pentru prima dată Ziua Pământului prin manifestații anti-poluare pe întreg teritoriul Statelor Unite, la care au participat aproximativ 20 de milioane de americani, potrivit Agerpres.

Ca urmare a acestor manifestații, senatorul american Nelson a reușit să convingă politicienii de necesitatea adoptării unei legislații corespunzătoare pentru protecția mediului înconjurător: legea aerului curat, a controlului substanțelor toxice, a calității apei etc.

De atunci, în fiecare an, această zi a fost marcată pentru a aduce în atenția oamenilor necesitatea protejării mediului înconjurător, pentru a conștientiza populația privind necesitatea conservării resurselor naturale ale lumii și pentru ca problematica ecologică să devină parte integrantă a educației și culturii.

Douăzeci de ani mai târziu, Ziua Pământului a devenit globală, mobilizând 200 de milioane de oameni în 141 de țări și ridicând problemele de mediu pe scena mondială. În prezent, peste un miliard de oameni își exprimă interesul pentru protejarea planetei, participând la diverse acțiuni dedicate acestei zile.

Anul trecut, de Ziua Planetei Pământ 2017, NASA a lansat un site unde oamenii pot “adopta” părţi ale planetei.