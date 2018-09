Este deja cod galben de vânt puternic în judeţele Constanţa şi Tulcea, valabil pe 30 septembrie. Între timp în Grecia se menține starea de alertă, după ce furtuna puternică a lovit continentul și a făcut ravagii în localitățile de pe coasta elenă.

Furtuna Zorba a traversat sâmbătă, 29 septembrie, extremitatea de sud-vest a Peloponesului, iar în regiune s-au înregistrat rafale de vânt de până la 90 de kilometri pe oră.

Ciclonul mediteranean Zorbas, care se dezlănţuie în sudul peninsulei Peloponez a lovit sâmbătă oraşul Methoni de pe litoral provocând haos pe plaja principală unde mai multe ambarcaţiuni au fost răsturnate, informează site-ul greekreporter.com.

Într-un filmuleţ postat pe site-ul greekreporter se poate observa cum puterea ciclonului îşi face simţită prezenţa cu furie. Ambarcaţiunile sunt răsturnate şi aduse la ţărm, vântul străpunge barurile de pe plajă şi umbrelele sunt luate de vânt, în timp ce apa acoperă plaja.

kalamata, #Greece this afternoon a short time ago. Heavy rain and rough seas affecting the area from #medicane #zorbas stay tuned for updates here…. report: Birkanacars #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/cDJRxegi7O

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 29 September 2018